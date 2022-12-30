代理：年底查詢增 投資者趨審慎

【明報專訊】Swan Knights創辦人兼董事總經理陳嬿淇（Cubie）表示，今次代理的英國曼徹斯特項目One Port Street，由3座樓高分別為7、12及33層的建築物組成，共提供477個單位，設一房、兩房及三房戶型，面積介乎537至763方呎，預計2025年第四季竣工，售價28.1萬英鎊起。她續稱，所有單位均附送廚房浴室設備和全屋裝修，並配備酒店級的會所設施，包括室內泳池、健身房、住客專用酒廊、平台花園等。陳嬿淇指出，曼城的Northern Quarter是投資新熱點，她認為該區能為投資者提供穩健和長期回報，主要是區內蓬勃發展的經濟、快速增長的人口和可用房屋的嚴重短缺，令到房價和租金連年上升。
Swan Knights銷售經理林駿峯表示，曼城分層單位的租戶，大多是中東國家的留學生，佔比超過六成。中東不少國家的政府每月給予國民3300英鎊留學津貼，因此前往曼城求學的中東留學生一般會租用兩房單位（實用面積800至900方呎），兩房單位租金普遍約2300英鎊，三房單位的租金水平則約2800鎊。被問到美國加息會否影響投資者買樓意欲，陳嬿淇回應，公司生意未有太大影響，而且臨近年尾，對海外樓查詢更是不跌反升；惟不少行家向她反映，加息周期下，投資者偏向「睇定啲」，做決定時更為謹慎。
投資1房單位 易放租合投資
陳嬿淇又稱，看好曼城的發展潛力，過往不時在當地「買磚頭」，比起倫敦租金回報約3厘，曼城租金回報可達5厘以上。她又分享自己投資一房單位較多，一來所需金額較少、二來容易放租，適合投資。