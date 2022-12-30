代理：年底查詢增 投資者趨審慎

Swan Knights銷售經理林駿峯表示，曼城分層單位的租戶，大多是中東國家的留學生，佔比超過六成。中東不少國家的政府每月給予國民3300英鎊留學津貼，因此前往曼城求學的中東留學生一般會租用兩房單位（實用面積800至900方呎），兩房單位租金普遍約2300英鎊，三房單位的租金水平則約2800鎊。被問到美國加息會否影響投資者買樓意欲，陳嬿淇回應，公司生意未有太大影響，而且臨近年尾，對海外樓查詢更是不跌反升；惟不少行家向她反映，加息周期下，投資者偏向「睇定啲」，做決定時更為謹慎。

投資1房單位 易放租合投資

陳嬿淇又稱，看好曼城的發展潛力，過往不時在當地「買磚頭」，比起倫敦租金回報約3厘，曼城租金回報可達5厘以上。她又分享自己投資一房單位較多，一來所需金額較少、二來容易放租，適合投資。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]