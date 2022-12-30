葉創成：今年投資組合賺錢 全靠香港小輪

【明報專訊】2022年已踏入倒數階段，美國聯儲局於3月以來累積大幅加息4.25厘，收緊全球流動性，加上地緣政治等因素，港股曾顯著受壓，恒指於10月31日曾跌至14,597點逾13年低位，幸好內地上月開始出台放寬防疫及支持房地產市場等利好經濟及股市的政策，加上中美關係改善，恒指過去一個多月急彈，昨日收報19,741點。雖然筆者早已持有多年的股票組合在2022年市值亦跟隨大市下跌，這也是「長期投資」所要忍受的陣痛，惟稍感安慰的是，2022年始買入的華夏A50 ETF（2839）、政府綠債（4252）及香港小輪（0050）此組合仍錄得升幅，主要是由香港小輪股價逆市向好帶動，從中亦可見選股及分配注碼的重要，下文將會詳細分析。
筆者於2022年首個交易日便以33.26元買入華夏A50 ETF，之後該ETF價格反覆下跌，昨日收報24.14元，較買入價回落近三成，幸好當時只是小試牛刀買入三手，持有至今的虧損金額亦不多。
低估美國加息步伐 買綠債暫錄虧損
俄烏戰爭於2月下旬爆發後，筆者已感到全球投資環境不妙，跟着多個月均沒有買股票，轉為於5月認購3手綠債，下半年以來亦多次增持綠債，包括在上月底以95元大手買入。
坦白說，筆者沒有想到美國聯儲局下半年加息步伐如此快、力度如此大，故亦想不到綠債可以由發行價100元跌至最低94.9元，昨日亦僅收報95.1元，是次對綠債「愈跌愈買」的策略暫也錄得帳面虧損，幸好只是數個百分點的虧損而己，而且在2025年5月綠債到期時料可取回100%本金，期內每半年仍可收息。
香港小輪逆市升三成 引證選股重要
筆者2022年始買入的投資組合至今能夠賺錢，原因是9月28日以6.45元初次增持香港小輪後，11月3日再以5.86元大手增持該股。香港小輪昨日收報7.87元，與筆者的平均增持價不足6元比較，上升逾三成，有關盈利亦抵消了華夏A50 ETF及綠債的虧損。
因應風險高低分配注碼
在筆者看來，華夏A50ETF、香港小輪及綠債分別是高、中、低風險的投資，因此投入的資金分別是小量、中等及大量，這便是分配注碼的心得。至於被筆者視為低風險的綠債至今也錄得價格跌幅，可見投資市場之無常；而被視為中風險的香港小輪至今勁賺逾三成，則反映審慎選股以賺取超額回報（Alpha）的重要。
2021年3月面世至今，本欄每兩周見報一次，過去一年多以來筆者在此班門弄斧向讀者分享實戰投資心得，希望對讀者也有裨益，《明報》現正推出2022跨年大激賞，訂閱低至七二折，期待讀者也能多多支持。
[葉創成 創富倉]
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