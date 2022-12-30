中央又規範培訓服務 教育股重挫

限上課時間 鼓勵「先培訓後收費」

意見提及，全面規範非學科類培訓，進一步減低學生過重的校外培訓負擔，促進學生全面發展及健康成長。非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價及訊息公開。當中意見鼓勵培訓機構採取「先提供服務後收費」模式營運，並指培訓機構不得一筆過收取、或以充值、次卡等形式，變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且亦不得超過5000元人民幣。

同時，培訓時間亦不得和當地中小學校時間衝突，線下及線上培訓的結束時間分別不得晚於晚上8時半及9時。意見又指出，各地要對照非學科類培訓機構設置標準，全面排查現有機構，不符合設置標準的要對標整改。對2023年6月底前仍不能完成整改的培訓機構依法依規嚴肅處理。

由於目前培訓機構一般採取先繳交學費並入帳，再提供服務，故意見變相全面改變相關機構的入帳方式，收入確認時間延長亦意味營運風險增加。意見公布後，一眾教育股全面受壓，思考樂急跌26%、成實外教育（1565）亦跌逾8%。