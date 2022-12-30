覆檢委員會：證監執法時間過長值關注

該委員會又指證監會企業融資部在一項上市申請中，發現保薦人公司的盡職審查工作未達要求，但在結案10個月後才向中介機構部提供其觀察所得。就此，覆檢委員會認為一旦發現問題，企業融資部應盡快向中介機構部作轉介，以確保可即時對未達要求的保薦人公司採合適監察行動。

證監回應：更密切留意結案程序

證監會回應稱，法規執行部已更密切留意個案結案程序，並採取更積極行動，在有需要時重新分配工作量。法規執行部也會不時提醒個案主任，如預料工作繁重使其難以迅速採取行動，應尋求指導，適時對上市申請的保薦人作出跟進。

證監會同時指企業融資部按照其定期向中介機構部提供情報的做法，在結案10個月後提供對相關保薦人公司的觀察所得。在其他個案中，如認為觀察到的潛在失當行為相當嚴重，企業融資部會把個案直接轉交法規執行部。