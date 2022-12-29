路透指Tesla滬1月減產 遭否認

特斯拉股價昨晚在美股開市初段反彈，結束七連跌，至昨晚11時報114.96美元，反彈5.4%。有「連登契媽」之稱的Cathie Wood，再透過旗下ARKK ETF（美：ARKK）在周二增持2.5萬股特斯拉，令ARKK在12月增持特斯拉股數增至13.3萬股。

獲Cathie增持 Tesla昨彈5％

Cathie Wood這隻旗艦ETF現持有411萬股特斯拉，佔該基金6%資產，成為基金第5大持倉。特斯拉在12月股價大跌44%，市值蒸發2700億美元，是該股份歷來最差表現的月份。

美股昨晚開市初段成交薄弱，氣氛審慎。道指、標指及納指升幅介乎0.12% 至0.34%。紐約期油則回落至每桶77.98美元，跌1.5美元，市場人士指俄羅斯講明不再向設定油價上限的國家售油的同時，又向個別國家給予「特別許可」，顯示西方此舉措未減少原油供應。

（綜合報道）

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