「薯條哥」羅賓漢股份掀爭奪戰

曾向同系借43億入股

據SBF被捕前的誓章指，兩人以本票向Alameda Research借款，並經旗下公司Emergent Fidelity Technologies買入羅賓漢股份，該批股份市值或逾4.4億美元，目前加密貨幣貸款公司BlockFi、FTX集團、SBF本人，都有意向該批股票提出索賠。

BlockFi與FTX一樣，已經申請破產，並於法庭文件中稱，公司曾與SBF在11月初達成交易，故公司應取得該批羅賓漢股份。根據周二提交的文件，該批股票是Alameda Research貸款的抵押品。早前有報道指，FTX向Alameda提供100億美元客戶資金，但至少10億美元未有在Alameda帳上出現。

另據《路透社》報道，總部設於美國的虛擬貨幣交易平台Kraken表示，受累於日本目前市况，加上全球幣市疲軟，將於下月31日從金融服務局（JFSA）取消註冊，停止旗下日本業務。Kraken強調，平台資金充足，可確保所有受影響的客戶都能及時提取資產。

Kraken上月曾表示，將會裁員30%或1100名員工，因市場環境嚴峻，削弱對虛擬資產的需求。隨着各國央行不斷加息抗通脹，幣市今年遭巨大衝擊，比特幣從今年3月高位4.8萬美元，近月跌至約1.6萬美元，從高位累跌逾66%。

（綜合報道）

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