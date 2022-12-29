科大籲推綠色金融人才發牌制度

報告亦建議，針對綠色和可持續金融從業員所需能力，建立技能框架，框架需切合香港的國際金融中心地位，並兼顧中小型企業及家族辦公室的需要。該研究並提出，因應市場所需技能，為綠色和可持續金融從業員提供資助及誘因，鼓勵他們持續進修提高技能，以迎合不斷轉變的需求。

八成受訪者稱聘綠色金融人才不易

科大金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，全球皆推動綠色金融，因為可持續金融過去並非業界發展重點，而且涉及環境科學和金融的專業知識，令人才培訓更不容易。據調查顯示，有八成受訪者反映聘請綠色金融人才不易，專業架構建立後，有助培訓機構針對所需內容提供培訓課程。

建立培訓架構屬較長遠工作，楊淑敏指出，英國不少專業機構在當地推出不少綠色金融培訓，建議可借助這些機構在港分支機構開辦相關課程，作為緩解綠色和可持續金融人才缺口的短期方法。目前政府和業界也有不同綠色金融培訓計劃，不過她認為，相對大型機構，家族辦公室和中小企在綠色金融得到的支援較不足。

科大研究亦檢視其他地區發展人才的方式，讓香港的政策制定者和培訓機構找出需要改進的範疇。報告亦建議，訂出科學家及環境專家於綠色和可持續金融知識價值鏈中的角色，包括科學政策制定、碳排放測量，以及環境影響評估等。