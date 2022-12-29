2新股暗盤報捷 專家：難言洗頹風

製作《中國好聲音》的綜藝節目IP創作及營運商星空華文（6698）公開發售部分超額認購4.12倍，一手中籤率40%，認購4手穩派一手；國際配售部分獲輕微超額認購。該股招股價介乎25.5至32.5元，以接近招股價下限的26.5元定價，淨集資額約3.2億元。聯席保薦人為中金公司及中信建投國際。

根據輝立、富途及耀才的暗盤收市價，星空華文升幅介乎33%至47%。

中國醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427）公開發售部分超額認購13.23倍，一手中籤率15%，認購12手穩派一手；國際配售部分認購率為90%。該股招股價介乎0.53至0.63元，以下限0.53元定價。Guanze Medical集資淨額約7330萬元，獨家保薦人為西證國際。同樣根據輝立、富途及耀才的暗盤收市價，Guanze Medical升幅有1.57至1.6倍。

近下限定價 顯市場未樂觀

張智威指出，由於市場上出現通關及放寬防疫政策等利好消息，帶動市場走勢，不過新股仍需觀察後市表現，上市首日的升幅，會否只是「曇花一現」。

他又指出，最近的一些細價新股獲大戶認購，推高價格，惟未見太多散戶參與。同時亦有不少新股貼近下限定價，反映市場認為前景仍存在不確定性，以上限定價可能會減低投資者認購意欲。張智威認為，新股熱炒氣氛最快於明年才會重臨。

明報記者

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