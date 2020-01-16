16新盤元旦推309伙招標試水溫

即將踏入新一年，至少16個新盤昨日更新銷售安排，於周日推出旗下餘貨招標；當中億京大埔白石角海日灣II，2023年元旦起推出114伙招標、明年12月31日截標，數量佔最多。百利保（0617）系沙田九肚麗坪路富豪‧山峯、元朗洪水橋富豪‧悅庭，分別推出70伙及1幢洋房招標，明年3月31日截標。

海日灣II推114伙佔最多

會德豐藍田KOKO HILLS 系列除於2023年元旦日起推出35伙招標，同系屯門掃管笏NAPA及啟德跑道區MIAMI QUAY，同日亦各推1伙招標，全部均於明年3月31日截標。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明指，港府一再放寬防疫措施，等同公布香港「復常」，隨着香港和內地全面通關在即，料吸引大批內地旅客新春期間訪港，刺激樓市出現「大陽春」，料明年首季住宅交投勢將回升，當中一手有力按季升3.8倍至約4000宗，二手料升約五成至重上1.2萬宗水平。

本月至今新盤錄240宗成交

綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交錄約240宗，其中華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作、樓花期長約2年的啟德跑道區澐璟，新售出一伙3房戶，為第8座18樓A室，實用1525方呎，向維港海景，成交價5118.27萬元、實呎3.35萬元，買家成交期720日；澐璟上月推出至今累售19伙，套現總額約8億元。

信置（0083）牽頭的觀塘凱滙，以1863.45萬元售出第3座46樓F室，實用909方呎，3房連儲物房間隔，實呎2.05萬元。另恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），連售3伙1房戶，單日吸金約1309萬元。

Larchwood撻訂戶沒收逾27萬

疫情反覆下，續有新盤買家撻訂；宏安地產（1243）大角嘴Larchwood，9樓實用202方呎E室開放式戶，日前以550.6萬元售出，買家撻訂料被沒收5%訂金涉逾27萬元。據本報統計，本月至今主要新盤累錄逾40宗取消交易或撻訂。