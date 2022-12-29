碧桂園獲22億境外雙幣貸款

楊氏倘失控股權 協議即取消

根據條款，若發生下列事項，即日起計15個營業日內，相關融資即時取消，碧桂園亦須償還貸款連利息，相關事項分別為：碧桂園聯席主席楊惠妍及主席楊國強不再為碧桂園最大股東；楊惠妍及楊國強不再擁有碧桂園公司至少四成股份；楊惠妍及楊國強不再控制碧桂園；楊惠妍及楊國強均並非碧桂園董事會主席。

碧桂園周二晚公布，楊惠妍已同意向公司借出50.55億元貸款，以支持集團經營發展，貸款為免息及無抵押，初始期限為3年1個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。

碧桂園今年來已三度配股集資，同時在內地兩次發債（見表），但今次是首次在境外以債權方式融資。券商銀河聯昌中國內地及香港研究主管鄭懷武表示，碧桂園明年有約百多億元境外債需償還，雖然預料集團會將銀行債延期，不過今次融資後，料仍有機會發境外債。早前有指碧桂園獲內地監管機構支持，允許在國有銀行中取得3億美元境外融資。他認為，集團明年債務及流動性風險並不高，加上內地推出「16條」後，顯然政府不希望再有內房爆煲。明年之後則需重新視乎集團的銷售表現。鄭懷武稱，碧桂園配股風險仍高，更看好另一隻內房龍湖（0960）。