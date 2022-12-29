瑞銀：看好收租股 本地勝內地

瑞銀的報告指，最新放寬防疫限制，對香港的零售收租股正面。參考疫情前內地旅客貢獻香港零售比重逾35%而言，其認為九置、希慎及新地均會受惠，並料香港零售市道可望在2024年恢復至疫情前水平。不過，基於人民幣貶值，令內地與香港價差縮窄，加上內地在岸的免稅品銷售快速上升，因此香港零售業難以回復到2018年高峰時。該行續指，隨着內地居民積壓外遊的需求，這或不利於內地零售收租股如太地、恒隆地產等表現，然而長遠具品牌支持的零售物業公司如華潤萬象等，會受惠於市場對第三方管理的商場之需求增加而受惠。

匯豐升九置希慎領展置富目標價

匯豐的報告則指，中港準備通關，料會帶動商場的租金及租用率，分別將希慎及置富產業的評級由原來的持有評級，調升為「買入」；另將九置、希慎、領展（0823）及置富產業的目標價由原來的30元、19.1元、63.9元及5.7元，分別提升至53元、31.5元、70元及7.4元。