施羅德料內地香港股票跑出 美元將轉弱 環球貨幣明年逆轉

近藤敬子認為，2023年的市場前景很大程度上將取決於正在轉向的美國聯儲局貨幣政策取態，鑑於通脹仍未有明顯降溫的迹象，各國央行在取態轉向前似乎仍將繼續進行加息，因而令經濟增長前景受壓。

經濟衰退未必不利所有市場

施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade預期，美國聯邦基金利率將於2023年第一季度調升至4.5厘至4.75厘目標區間後見頂，此預測是政策緊縮的累積影響，將足以促使企業作出必要改變的觀點為基礎；已發展經濟體的央行於2022年已迅速上調利率，以降低需求及抑制通脹，代價將是經濟增長大幅放緩及失業率上升，若要產能縮減或閒置足以抑制工資、物價和通脹，預料2023年底的失業率將達到7%，相當於目前失業率約兩倍，即使在制定政策方面有所改善，或就業市場變得更為靈活，美國經濟仍有可能出現衰退，該公司預測2023年美國國內生產總值將下跌1%，隨着經濟衰退加劇，這或會成為明年年內稍後時間減息的序幕。

投資組合可加入TIPS抗通脹

明年美息有望見頂，意味債價表現有望好轉。近藤敬子指出，由於預期美國加息步伐有望於升至近5厘水平後放緩，此情況下，看好基本因素穩健的投資級別債券及短期高收益債券表現，前者孳息率已升至偏高水平，並具強勁基本因素支持，估值吸引，當中較看好5年期以上的投資級別債券，而後者價格已反映市場對違約率或上升的憂慮，孳息率亦已升至吸引水平，此外投資者亦可考慮來年於投資組合內加入美國通脹掛鈎債券（TIPS），以抵禦通脹。

至於股市方面，近藤敬子認為，經濟衰退不一定不利所有市場，因金融市場具前瞻性，並且很可能已消化經濟轉差的大部分影響，在經歷年初至今的大幅調整後，環球股市估值已回到較吸引水平，該公司相信環球股市可望在2023年迎來轉捩點。事實上，參考標普500指數過往的走勢，經歷大幅下跌後翌年均有較佳表現，如2002年跌幅達介乎20%至30%水平，及2008年市場跌幅介乎30%至40%水平，翌年即2003年及2009年市場升幅均達介乎20%至30%水平，而該指數由今年初截至12月23日止已累跌19.84%。

中國明年經濟有望增5%

施羅德投資首席投資總監及投資聯席主管Johanna Kyrklund表示，儘管要為2023年很可能會發生的經濟衰退作出部署，但回望2001年走出經濟衰退的經驗，不同經濟體系的復蘇步伐不盡相同，從投資角度來看，這將為未來數年帶來不可多得的投資機會，值得留意的是，新興市場明顯較其他地區更快在2021年採取行動對抗通脹，現已接近政策緊縮周期的尾聲，由於這些市場已因先發制人的加息舉動而承受龐大壓力，相關資產現已開始展現投資價值，而美股在科技板塊的強勢帶動下已有多年跑贏大市，相對之下其他股市的估值顯得十分便宜。

根據該公司的預測，明年新興市場經濟將可保持增長，預計整體新興市場明年經濟增長可達3.5%，僅金磚四國明年經濟增長料達4.1%，當中中國經濟增長更有望達5%。

近藤敬子表示，在流動性及經濟增長的支持下，明年中港市場表現將優於整體新興市場，認為投資者可留意股市見底的訊號，提前作好入市準備，將焦點落在邊際利潤較高、槓桿比例較低的企業，因這些一般都是較具韌性的優質企業，即使在相對艱難，甚至經濟或將落入衰退的營運環境下，仍可維持盈利。

至於外匯市場，近藤敬子續稱，環球貨幣表現或將於2023年逆轉，屆時美元或將轉弱，考慮到日本央行正以減少外匯儲備對日圓匯率進行干預，明年日圓有望重整旗鼓，重掌其避險資產地位，在其他國際貨幣間充當對冲工具。

明報記者 劉敬華

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