十大屋苑聖誕長假32宗 12年同期最旺

周末兩日17宗 18周新高

十大屋苑中，以荔枝角美孚新邨交投最旺，中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨4天假期錄10宗成交，單計周末兩日已錄5宗，其中百老匯街89號低層B室3房戶，實用面積914方呎，望內園景，以920萬元沽出，實呎10,066元，買家早前對入市較為觀望，近日見通關有望，議價後即拍板承接。

美孚新邨4日連錄10宗成交

原業主2017年5月960萬元購入，帳面蝕讓約40萬元，若連使費料實蝕約95萬元或近一成。屋苑本月至今暫錄約34宗成交，較上月全月18宗多出近1倍。

至於港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城交投不俗，2房成交價重上千萬元。中原地產高級分行經理莊劍嵐表示，太古城過去周末兩日錄3宗成交（前周末為零成交），而4天長假錄8宗，其中太古城海天花園恆天閣低層E室兩房戶，實用面積584方呎，望內園，以1000萬元沽出，實呎17,123元。買家為外區用家。原業主2014年2月820萬元購入，帳面獲利180萬元或22%。屋苑本月暫錄約19宗成交，平均實呎約16,214元水平。

馬鞍山本月料破百宗大關

另外，部分地區如馬鞍山4天假期暫錄約23宗成交，本月至今累錄約100宗成交，不但全月破百宗大關在望，亦較上月同期約72宗升39%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底。另美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，經歷3年的防疫措施開始放寬，相信是對聖誕節的一份「大賀禮」，但香港息口仍然受制於美國持續加息陰霾影響，故購買力仍要視乎通關後本港經濟表現。