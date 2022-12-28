新地15商場聖誕檔期生意升兩成

料消費勢頭延至除夕元旦周末

新地執行董事馮秀炎表示，旗下15商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，今年聖誕假期連冬至（12月22日至27日共6天），生意及人流較去年同期升20%，當中以運動服飾、電子影音、餐飲表現理想；有中式餐飲表示，政府放寬消息出台後，訂枱率即時增加，冬至訂位表現理想，早於兩個星期前幾近爆滿，可做2至3輪生意，平均消費6000至8000元。

馮又稱，今年冬至與聖誕假期接近，延長慶祝消費氣氛，聖誕餐午市及晚市均爆滿， 聖誕高峰期生意升幅逾三成，部分餐廳更已陸續收到跨年訂房，預訂情况比去年多了三成。

另外，新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場人流及營業額均見增長，分別按年升15%及20%，除夕夜不少食肆及商戶將再度延長服務時間至凌晨12時，相信能進一步刺激消費，並預計消費勢頭將延續至除夕元旦周末。

（發展商專訪）