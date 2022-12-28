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2022年12月28日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
本地零售恢復疫前八成 通關勢推升 港人外遊抵消部分利好 真正復蘇待半年後
大行看好收租股 九置恒隆已升五成
政府寬宴會限制 料帶旺中式餐飲生意
零售協會謝邱安儀：通關不等於生意完全恢復
憧憬全面通關 A股昨彈升1%
星洲樓價逆勢升 恐再加辣防泡沫 地產經紀：已不適合香港內地中產移民
內地移民348萬購組屋 讚受尊重
牛車水樓花萬寶軒1183.8萬入場
蔚來下調末季交付展望最多19.8%
本間高爾夫谷非球桿業務 擬佔銷售逾四成
銀保監：促進金融與房地產正常循環
碧桂園獲楊惠妍免息貸款51億
藍河4億售旅遊項目予陳國強等
美聯盈警 指首11月蝕近5億
張兆聰：資金轉捧落後板塊 汽車股博彈
涂國彬：壞消息或反有利風險資產
技術取勝：中航信息短期17.5元阻力大
劉思明：收爐前夕 消費復常概念成焦點
周顯：日圓料最少有半年升勢
湯文亮：老C淡市派花紅 《破陣子》解玄機
希慎20億升級銅鑼灣利園區 涉近500萬呎樓面 料2026年前陸續落成
新地15商場聖誕檔期生意升兩成
十大屋苑聖誕長假32宗 12年同期最旺
曉悅不足200呎343萬沽 8年實蝕一成半
美聯黃建業：新春前料更多代理失業
一手長假38宗成交 INNOVALE佔六成
施羅德料內地香港股票跑出 美元將轉弱 環球貨幣明年逆轉
劉思明：收爐前夕 消費復常概念成焦點
【明報專訊】港股長假前走勢疲軟，一方面臨近年底縮成交，同時仍在消化前期大漲超買，今年只餘3個交易日，基本盤已定──消費復常為一大主題，但不知會否出現追落後。
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