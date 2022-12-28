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劉思明：收爐前夕 消費復常概念成焦點

【明報專訊】港股長假前走勢疲軟，一方面臨近年底縮成交，同時仍在消化前期大漲超買，今年只餘3個交易日，基本盤已定──消費復常為一大主題，但不知會否出現追落後。

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