本地零售恢復疫前八成 通關勢推升 港人外遊抵消部分利好 真正復蘇待半年後

明報記者 蕭嘉聰

今年首10個月計，訪港旅客共錄得33萬人次，雖然按年增長高達3.6倍，不過據香港旅遊發展局的數據顯示，2018年全年訪港旅客人數高逾6500萬人次，合計總消費金額高達27644億元，當中有近八成旅客來自內地，由於內地現時仍然設有隔離措施，即使香港早前放寬入境限制，旅客人數仍一直低迷。此外，2018年數據顯示，過夜旅客主要購買項目包括「化妝品及護膚品或香水」、「衣服或布料」、「珠寶首飾及手表」，2018年消費額均超過190億元；不過夜旅客就集中消費「化妝品及護膚品或香水」及「食品、酒類及香煙」，全年消費額共錄得207.9億及152.5億元。

首10月旅客增3.6倍 仍遠低於疫前

雖然香港近月整體零售銷售似乎喘定，按年變化不大，不過與2018年比較仍普遍下跌兩成，上半年就以2、3月表現最「水深火熱」，分別跌44%及40%。隨着訪港旅客人次今非昔比，以往佔整體零售五分之一的珠寶鐘表類別銷售額亦明顯縮減，近年佔比亦回落至10%左右，改由超級市場、即本地消費撐起整體零售額（見表1）。

分析：零售股受捧 主因估值修復

中泰國際研究部策略分析師顏招駿表示，本地零售股自2019年已不斷下跌，市場投資情緒低迷，近日傳出內地與香港有望通關後，零售股即受追捧，主要是估值修復，明年初落實通關，對行業生意一定有幫助。不過他強調，即使宣布通關後不會立即完全復蘇，即時變化不大，加上本地客外遊抵消部分利好因素，預計要在明年下半年才陸續浮現效果。

產品售價有優勢 看好黃金珠寶股

顏招駿表示，普遍零售商在缺乏內地旅客推動之下，現時的生意只是疫情前七至八成，通關有助修正過去的跌幅。他較看好黃金珠寶股，因香港產品售價較與內地仍便宜逾一成，可吸引旅客購買產品，當中以六福（0590）的股價及業績反彈力度最強（見表2）。至於由低位計股價反彈逾倍的莎莎（0178），顏招駿認為，公司過去已縮減不少門店，加上公司亦在內地電商平台開網店，未必要到香港購物，比起其他零售股需要更長時間才回復至疫情前收入。

莎莎收入或需較長時間才復蘇

展望零售股的股價表現，顏招駿估計，短線上行空間不大，亦不排除有投資者獲利離場，惟較長線而言當然有空間再向上，始終整體板塊的估值及負債比率低，亦有一定分紅，以一年為目標亦具吸引力。