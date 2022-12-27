駿利亨德森Junichi Inoue：日央行調整政策 無礙日股看俏

Junichi Inoue指出，過去一年市場低估了日本央行維持極寬鬆貨幣政策的風險，年內投資者預期日央行不會改變貨幣政策，引發投機活動，對日圓匯價及資產價格造成不良影響，故認為是次央行調整貨幣政策的決定對市場影響正面，有助減少投機活動，從而消除市場上不合理價格，令市場機制可再次發揮作用重新定價，以圓匯為例，預期150日圓兌1美元此投機性匯率將不會重現。

如同加息 利好銀行保險股

至於日股方面，Junichi Inoue表示，除可消除市場內的投機價，日央行變相加息將利好銀行股及保險股盈利表現，此兩類股份現正發揮良好的對冲作用，但估值仍處於極低水平，股價具龐大的上升空間，同時日圓匯價稍轉強下，其他國內企業也將受惠於消費者的購買力上升，並認為對日本出口股的實質影響不大，基於預期的息差顯示，日圓匯價應可維持於130日圓兌1美元水平，即較過去十年平均水平仍低15至20日圓，相信日本出口企業於此匯率水平下在全球同業中仍可保持競爭力。

現估值偏低入市良機

Junichi Inoue預期，短期內市場仍波動，因市場需時消化央行這一決定，中長線則看好日股表現，由於日本已重新對外開放，隨着訪日旅客持續增加，料將帶動明年日本國內與消費相關的企業盈利增長，同時供應鏈瓶頸問題消退，日本出口企業明年有條件提升產能，估計2023年整體日股每股盈利有望錄中至高單位數增幅，儘管仍要留意明年美國經濟或陷衰退的風險，但認為目前日股已反映部分風險，現時估值偏低，加上市場經過多年企業管治改革後股息率提升，及日圓匯價對海外投資者仍吸引下，料明年日股表現相對較佳，更認為目前是入市時機。

明報記者 劉敬華

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