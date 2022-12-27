Wootag：港地理優越 助品牌掌握消費者喜好

據介紹，Wootag主要協助品牌和代理商增強其視覺內容（包括影片和靜態展示），放置可定制和可操作的「標籤」，讓觀眾及消費者與當中的內容進行互動。

Raj Sunder表示，由於品牌極為依賴互動廣告以掌握消費者的偏好，藉此規劃出對應的營銷策略。按Wootag早前分析亞太區13個市場的趨勢，發現香港受眾在網絡的活躍度和參與度中都名列前三位；加上香港的地理位置，有助品牌進一步拓展至北亞和大中華地區，有效推動品牌業務增長，滿足成長中客戶群的需求。

嘗試在港覓銷售營銷人才

不過Raj Sunder認為，香港具有工程相關背景的人才不多，或主要來自於中國內地，故對來自印度的他而言，語言或成為需要克服的挑戰。他表示，Wootag正嘗試於香港填補技術以外的人才，例如銷售、市場營銷等職位，希望透過聘請香港人才發展當地市場，能夠減少差異，加速公司在各地的發展。

財政健康 未有再融資需求

Wootag於今年1月完成170萬美元（約1326萬港元）的A輪融資，由印度創投Cornerstone Venture Partners Fund領投，原投資者Wavemaker和SEEDS Capital參與，所得資金將用於拓展亞太地區的佈局。至今事隔快將一年，Raj Sunder稱目前財政健康，足夠支撐公司拓展，或會在2023年重新審視情况，但暫未有融資需求。

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之四】