海茵莊園增折扣 變相減價逾一成 涉45伙細單位 九建：屬至合理上車價

明報記者 容婌維

即日開放5示位 短期公布銷售安排

上述指定單位包括21伙位處第1座B2及B3室的「精選住宅物業」，以及24伙位處第2座B1、B2、及B3室的「特惠住宅物業」，實用面積由203至321方呎，涵蓋開放式至1房戶。據最新價單，「精選住宅物業」可享最高15%直減折扣優惠，折實價由416.2萬至658.2萬元；「特惠住宅物業」最高可享20%直減折扣優惠，折實價由512.5萬至547萬元。

入場開放式單位折實售416萬

可享優惠的45伙中，定價最低的入場單位為1座18樓B3室，為「精選住宅物業」，屬實用203方呎開放式戶，價單定價489.6萬元，扣減單位可享最高15%折扣後，折實售416.2萬元，較舊折實樓價474.9萬元大減58.7萬元或約12%。

「特惠住宅物業」方面，入場單位為2座2樓B2室，屬實用280方呎1房戶，價單定價640.6萬元，發展商更新價單後，單位可享的最高直減折扣由3%增至20%，折實售價由621.4萬元大減108.9萬至512.5萬元，減幅逾17.5%。

發展商九建接受本報查詢時表示，是次涉及的指定優惠單位數量不多，新增優惠主要因適逢聖誕佳節，冀為買家提供節日優惠，現時定價屬「至合理上車價」。海茵莊園目前已陸續交樓，被問到減價會否影響已入市的業主心態，發展商則表示，是次推出的指定優惠單位，主要望向消防處百勝角已婚人員宿舍，景觀、座向與早前售出單位有別，不擔心影響業主心情。

景觀有別 增優惠料無損業主心情

海茵莊園於去年10月公布首批312伙價單，整批折實均呎20,921元，至今仍為康城區內首批折實均呎最貴新盤。不過，首張價單入場開放式戶折實價僅約389萬元，亦同時成為該區2008年以來首批入場費最低新盤。項目至今累售約552伙，佔全盤1556伙約35％，套現近33億元。

過去數月已有不少新盤以新增優惠方式減價，包括協成行何文田芳菲，以及路勁（1098）黃竹坑站晉環等，連同海茵莊園在內，上述3個新盤均於2021年，樓市高位時推出市場。

[香港地產]