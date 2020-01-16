INNOVALE兩天連沽9伙 吸金逾3970萬

周末一手16宗成交 按周升六成

上述9伙單位一律位處項目E座，實用面積由294至317方呎，全屬1房連衣帽間間隔，成交價由425.01萬至449.61萬元，呎價13,947至14,981元。項目至今累售約147伙，佔全盤565伙約26%，套現逾6.5億元。至於整體新盤市場本月至今累錄約210宗成交，略超上月同期約200宗水平。

太古城2房則王850萬易手

較去年初樓上單位低兩成

二手市場在聖誕長假期間亦不乏成交，港島東指標屋苑鰂魚涌太古城在平安夜單日錄兩宗成交。中原地產分區營業經理李百達表示，太古城最新錄得成交包括恆山閣低層D室，實用593方呎、屬屋苑2房則王間隔，以850萬元易手、實呎14,334元。值得留意，是次成交價較單位正上層單位，於2021年2月錄得的成交價1067萬元低217萬元或約兩成。

上址原業主早於2010年以495萬元購入單位，及後於2017年以900萬元進行內部轉讓；若以2010年購入價計，原業主持貨12年轉手，帳面獲利355萬元，單位期內升值71%。