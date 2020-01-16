徐風：幣安雖有隱憂 破產風險仍較FTX低

FTX爆煲，與其有密切關係的企業也難獨善其身。FTX有意收購的加密貨幣借貸平台Voyager及Celsius同樣需要申請破產保護；據報與FTX有密切關係的香港公司Genesis Block HK，近日也全面倒閉，關閉網站及社交平台，尖沙嘴及灣仔門市也沒有開門營業。

市場恐慌情緒更進一步蔓延至全球最大規模的加密貨幣交易平台幣安（Binance），加密貨幣市場調查公司DefiLlama數據顯示，幣安過去一個月約92億美元資金外流，反映投資者憂慮將資金存放在幣安帳戶內，有機會出現類似FTX爆煲的風險。由幣安推出及維護的加密代幣BNB，近日價格也受壓，由11月上旬宣布收購FTX時一度炒至400美元，至今已累跌接近四成至248美元。

恐慌情緒在加密貨幣市場瀰漫，加上大部份加密貨幣交易所平台財務披露並不透明，也不受監管機構監管，在風險角度考慮資產配置，減少對加密貨幣的曝險，也屬合情合理做法。然而，以現時的走資數量，去判斷個別交易所出現破產清算的風險，則過度捕風捉影。

FTX破產的主因，是SBF同時控制交易所FTX以及基金Alameda Research兩家公司，兩者的關係非常密切，未有獨立控制及營運，於是容許AlamedaResearch以FTX自家發行的代幣FTT及其高度控制的Solana（SOL）代幣作為抵押品，換取客戶其他資產進行交易。同時，由於FTX及Alameda Research持有較高比例的FTT及SOL代幣，現「貨源歸邊」的效果，只要用少量成本，即可控制兩種代幣的價格，從而維持抵押品的價值，避免清算。

不過，當市場知道兩家公司高度持有FTT及SOL代幣，引起機構投資者憂慮FTX有過高營運風險，於是紛向FTX提取款項，並出售這兩種代幣，令FTX及SBF出現滅頂之災：面對機構大額提款，FTX及Alameda Research必須減持FTT及SOL換取比特幣或穩定幣資產，但大手拋售會出現流動性危機，幣價急跌，令抵押品價值大減，加速清算，並進一步刺激客戶提款需求，結果成為加密貨幣市場的「死亡螺旋」。

至於幣安，根據DefiLlama數據顯示，其資產總額有561億美元，即使撇除早前大規模走資，以及自家發行的代幣後，仍有約460億美元資產，規模比其他交易所的總額還要高。而且其資產分散程度較高，兼以主流的「藍籌」加密貨幣如比特幣及以太坊，以及「穩定幣」為主，未有出現如FTX般將部份客戶資產轉為自家發行的加密貨幣的問題。故此，在只有不到兩成的提款需求下，幣安還款能力仍然綽綽有餘。

資產分散高 持「藍籌」加密幣為主

雖說幣安的破產風險並不大，至今仍可從容面對客戶的提款要求，但在高風險的加密貨幣市場，未有任何認可財務數據可以觀察，即使幣安創辦人趙長鵬曾經一度要求各大交易所出示「儲備金證明」（Proof of Reserve, PoR），但在審計上仍然有漏洞。幣安聯同一家會計師事務所推出的相關證明，最終也被該事務所自行撤回，而四大會計師事務所無一願意為財雄勢大的幣安進行審計，但德勤則願意為「弱小的」上市競爭對手Coinbase（COIN）服務，也成為趙長鵬備受攻擊的原因。

財務披露不透明 審計存漏洞

故此，投資者也不應過度及片面地相信幣安或其他人的說法。仍在去槓桿化的加密貨幣熊市之中，投資者必須時刻保持警覺，若出現任何長期大規模資金外流的情况，逃跑在加密世界中，並不可恥，也很有用。

[徐風 隨風投資]