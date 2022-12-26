薯條哥早有預謀的犯案

用戶存資金 如給Alameda「無敵大水喉」

根據法庭的筆錄文件，FTX用戶將資金存入平台時，實際原來存入由Alameda直接控制的銀行帳戶，Alameda能夠隨意使用。以FTX當時的行業地位，這個「魔鬼安排」好比一條「無敵大水喉」。

今年5月虛幣Terra（LUNA）崩盤而掀起幣圈風暴當中，已見FTX爆破迹象。當時Alameda已因市况不佳陷入財困；SBF為了填氹，又從FTX那邊挪用數十億美元用戶資產以償還債務，加上Alameda爆煲前，他們原來早已挪用FTX用戶數十億美元資金，令FTX財務黑洞愈滾愈大。

多次挪用FTX資金 財務黑洞愈滾愈大

11月初FTX已沒有足夠資金應對投資者的贖回，SBF仍在Twitter發文表示：「FTX很好，資產很好……我們有足夠的資金來覆蓋所有客戶的資產。」

其後SBF接受傳媒訪問，仍堅稱自己對Alameda和FTX的資金混合在一起毫不知情，亦沒有直接參與Alameda風險管理。

筆者執筆時重新閱讀SBF這兩個月以來的言論，再加上Ellison的法庭口供，覺得FTX的運作實在令人嘩然，原來「曾認為自己是一位模範總裁」的人是這樣管理公司。而SBF的所作所為，讓筆者想起一名魔鬼交易員——英國霸菱銀行炙手可熱的期貨交易員Nick Leeson。篇幅所限，筆者在此就不詳述，有興趣的讀者可自行搜索。

按目前種種線索，皆反映SBF是謀劃已久的高智商犯案。一旦SBF遭定罪，相信其罪行和刑期也不會比釀成史上最大「龐氏騙局」的主謀馬多夫（Bernard Madoff）低。目前SBF在父母位於加州的住所接受家居軟禁，或是他最後一年跟父母齊齊整整度過的聖誕節。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]