中概股除牌縮至最快2年 市場料對股價影響不大

美國眾議院通過2023年度的開支法案，PCAOB的審計修正案是為開支法案的其中一部分，加快中概股被退市的時間。PCAOB主席Erica Williams稱，此法案有助加大對中國的壓力，並將繼續要求全面審計權限，以保護投資者。共和黨國會議員John Kennedy則表示，一直在要求使用美國資本的外國公司承擔更多責任，並向中國提醒規則並非可有可無。

PCAOB：可加強向華施壓

PCAOB於本月15日表示，已在歷史上首次完全取得對在美國上市的中概股做全面檢查和調查的授權，而且中國官方機構沒有參與，一度降低市場對阿里巴巴（9988）和京東（9618）等中概股在美股退市的憂慮。中證監則在上周三表示，會推動中美審計監管合作機制常態化，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，美國議員於8月已提案將時間縮短至兩年，至今正式立法通過，相信市場已有足夠時間消化，加上已有不少中概股部署回流返港二次上市，預計對中概股的實際影響不大。他又表示，中概股近月已回升不少，近期港股亦以國企主導，相信即使中概股短線出現波動，也不會有大起大跌的情况。