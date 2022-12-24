Tesla今年跌六成 馬斯克揚言兩年內不沽貨

馬斯克今年也曾聲稱不再沽出Tesla持股，但未有信守諾言。今年8月，他曾沽出價值逾80億美元的Tesla股票，以支付其對Twitter的收購。當時他曾表示，沒有繼續沽貨的計劃。

曾違承諾減持 累沽三千億股票

不過他在本月早前又沽出價值36億美元的Tesla股票。在過去14個月，馬斯克已沽出價值近400億美元（約3120億港元）的Tesla股票。

當被問及會否邀請創業投資者David Sacks或其他人選打理Twitter，從而讓自己專心領導Tesla，馬斯克未有正面回應，僅表示Twitter是相對簡單的業務，複雜程度只有Tesla的10%。他強調自收購Twitter以來，沒有錯過Tesla任何一次重要會議。他又表示，Tesla董事會對股票回購持開放態度，一切將取決於經濟狀况。不過馬斯克警告，美國經濟明年將陷入嚴重衰退，消費者需求將會下滑。Tesla周四將美國市場部分車型折扣倍增至7500美元促銷，並在加拿大及墨西哥市場提供優惠，引起外界揣測消費者對其電動車需求轉弱。Tesla周四股價挫9%，跌至125美元關口，創2020年9月最低收市價。今年以來，Tesla股價大跌逾六成，市值跌破4000億美元。

（綜合報道）

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