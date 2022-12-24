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2022年12月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
疫襲比亞迪 每日減產最多三千輛 兩至三成工人隔離 股價滑落4%
入境澳門免紅碼 信德澳博做好
監管機構放蛇 指有中介誇大扣稅年金回報
港銀內地貸款呆壞帳率漲至1.8% 連升四季
幣安3日遭提款468億 強調財政健康
科網藍籌累恒指回吐86點 長假前成交799億減21%
1個月拆息回落 中小銀行削定存息 分析：銀行資金需求暫完 籲做長期定存較穩妥
上商林俊泓：料明年人幣先跌後穩
金山雲來港雙重主要上市 下周五掛牌
FT：台積電在德建廠與供應商磋商
恒大人幣債本息兌付 擬再延長半年
惠譽：金沙評級展望負面
恒地訂減排目標 承諾以氣候科學為基礎
美核心PCE物價升4.7% 四個月低 通脹預期回落 分析：不足令儲局停加息
Meta同意付57億 換劍橋分析案和解
Tesla今年跌六成 馬斯克揚言兩年內不沽貨
港200萬電視觀眾見證阿根廷世盃封王
新盤接連破冰 林海山城單日套半億 受惠通關在望 尚林洋房5000萬沽創新高
美孚本月成交增至22宗 呎價萬元
施永青：短期或通關 明年樓市否極泰來
順豐王衛妻4200萬購嶼南道屋地
財團芙蓉山綠化地申建608伙住宅
鄧成波家族2191萬沽葵涌地廠
陸振球：粉嶺高球場建公屋是浪費土地
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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