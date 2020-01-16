財團芙蓉山綠化地申建608伙住宅

另設安老院舍 提供328個牀位

上述申請地點位於荃灣芙蓉山丈量約份第453約地段第1177號A分段餘段、第1181號及第1205號，鄰近竹林禪院，東南面為綠楊新邨，申請人計劃以3倍地積比發展，擬建2幢19至21層高住宅，提供608個、平均面積519方呎的住宅，樓面約31.56萬方呎。另設1幢7層高安老院舍，提供328個安老院舍牀位，樓面約5.81萬方呎，而整個項目總樓面約37.38萬方呎。

另爪哇（0251）宣布，與漢國置業（0160）成立各佔五成權益的合營企業，該公司透過全資附屬的項目公司持有淺水灣南灣道地皮，將地皮發展豪宅。爪哇稱，項目公司已獲得9.75億元銀行融資，該土地及項目公司之股份則已抵押作擔保，並已提取4.75億元作購買該土地融資之用，尚未償還，預計有關交易不會產生盈利或虧損，並變現約3.871億元，套現所得用作營運資金及未來投資發展。資料顯示，爪哇今年2月以近11.9億元投得上述地皮，以可建樓面約1.9萬方呎計，每呎樓面地價約62,352元，創下全港官地呎價新高紀錄。