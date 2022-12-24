恒大人幣債本息兌付 擬再延長半年

下周二起召開債券持有人會議

隨着債權人失去耐性，恒大正與其設定在年底前提交重組方案的最後期限，作時間競賽。據彭博上月報道，恒大此前曾告知境外債權人，計劃最早於12月的第一個星期提交重組方案。集團也於11月底在香港法庭清盤聆訊中表示，預計將於2月底或3月初獲得主要離岸債權人的支持。

恒大曾於本周二（20日）表示，正與財務及法律顧問積極推進境外債務重組相關工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的重組方案之制訂。當時集團稱，各方在重組方案框架、關鍵條款的分歧正不斷收窄，但因其債務負擔沉重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。此前，恒大被債權人入稟申請清盤，有關清盤聆訊將押後至2023年3月20日。

「15恒大03」原展期至明年1月8日

「15恒大03」於2015年7月8日完成發行，發行規模82億元人民幣，票面利率6.98厘，債券期限為7年期。據報，於今年6月底，持有人同意該債券本息兌付日由2021年7月8日至今年7月7日，展期至明年1月8日，現尋求再展期半年。