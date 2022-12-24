1個月拆息回落 中小銀行削定存息 分析：銀行資金需求暫完 籲做長期定存較穩妥

明報記者 鄺海盈

港元拆息普遍向下，與樓按相關的1個月拆息昨日跌4.11點子至4.46268厘。隔夜拆息升20.57點子至1.50571厘；3個月期拆息跌7.57點子至5.0447厘；6個月期拆息跌4.35點子至5.44274厘；12個月期拆息跌4.75點子至5.64179厘。

大銀行定存息暫未有變動

市場預期美息明年見頂，中小型銀行及虛擬銀行開始下調定存息率，當中華僑永亨、建行亞洲等將一年期5厘息撤走，虛銀富融銀行、天星銀行、livi bank等亦減定存息。大型銀行的定存息則未有變動，匯豐於美國加息前則調高3個月期及6個月定存息0.2厘至逾4厘水平。

現時最高定存息為南洋商業銀行，特選客戶一年期5.3厘，已較早前的存息下調0.1厘，不過同時將起存額由500萬元降至100萬元。此外，匯立銀行（WeLab Bank）亦下調存息，不過，近日將推短期高息特別定存，於聖誕期間「特別日子」及「特定時間」登入，可享雙位數息率。

王良享料明年初拆息維持現水平

臻享顧問董事總經理王良享表示，港元1個月拆息於本月初升逾5厘見頂，料美國加息後於明年3月反彈。由於本月初的資金需求已經完結，料明年初拆息維持現時水平。

他指出，由於較短期的隔夜及1星期拆息息率較低，銀行的資金需求可於此填補資金缺口，加上近月股市回穩，有見更多資金流入，銀行資金需求下跌。

王良享預計明年美國加息兩次，每次0.25厘，聯邦基金利率升至4.75厘至5厘見頂，由於加息步代放緩，市場或預期開始減息，料3個月拆息見頂回落至4.3厘至4.4厘水平，屆時銀行沒有太大誘因吸納長期資金，建議市民做較長的6個月或12個月定存，至2024年的減息周期。