科網藍籌累恒指回吐86點 長假前成交799億減21%

港股將於下周一、二（26至27日）休市，周三（28日）復市，分析預計，港股在缺乏方向及假期氣氛濃厚的情况下，假期後表現依然膠着，將於19,500點至20,000點區間上落。

北水6.8億淨流入

國指收市報6642點，跌1.1%；科指收報4124點，跌2.1%。臨近假期大市全日成交僅799.59億元，較上個交易日再縮減21.2%。北水昨錄得6.8億元淨流入，資金轉買騰訊（0700），淨流入4.7億元資金；港交所（0388）亦錄1.35億元淨買入。

美股周四顯著下挫，納指跌逾2%，ATMXJ昨日亦要捱沽，阿里巴巴（9988）跌1.59%，收報86.5元；騰訊及美團（3690）均跌逾1%；小米（1810）跌2%，收報10.8元；京東（9618）收報227.8元，跌2.06%。

通關受惠股則個別發展，友邦（1299）收市再升逾3%至86.7元；濠賭股隨大市普遍下跌，金沙中國（1928）及銀娛（0027）均跌逾1%，僅得澳博控股（0880）收升2.1%，報4.39元。

復市後料隨A股上落

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，昨日港股未有明確方向，假期氣氛濃厚，加上美國數據表現較預期好，市場憂慮加息將維持更長時間，令恒指受壓。此外，雖然內地持續推進通關時間表，不過當地疫情嚴重，令投資者欠缺信心主動買貨，或等待至明年初、市場氣氛較佳才重新入市。

林又預計，外圍股市已進入「休漁期」，相信不會有太多突發消息，接下來假期後的交易日表現會相對膠着，料於19,500點至20,000點上落，新年後市場會繼續關注內地疫情表現，將影響消費。

此外，由於聖誕期間A股繼續交易，相信港股復市後有機會跟隨A股上落。