幣安3日遭提款468億 強調財政健康

稱無挪用客戶資金做投資

近期有聲音質疑幣安的流動性問題，平台直言用戶有權利隨時提幣，將會全天候支持和服務用戶的提幣需求。幣安同時確認資金流出的消息，透露在12月12日至14日之間，平台淨提款達到60億美元（約468億港元）。幣安認為：「我們將會在這一風波過後，贏得更多用戶的信任。」

幣安又指出，其資產與用戶託管資產完全分離，不會挪用用戶的資金去做任何的交易或投資，沒有任何借貸債務，亦不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上，更認為少數負面個案並不能代表整個行業。該平台表示，許多人通過少數負面個案展開對行業的整體懷疑和攻擊，說明整個行業的發展還有很長的路要走，幣安將承擔起更多責任，持續建設行業。

無意上市 指毋須披露財務詳情

對於拒絕透露財務信息的事宜，幣安則稱自己是一家私營公司，加上目前財務健康自給自足，沒有外部融資需求和外部投資者，現階段也無意上市，故並不需要公開詳細的財務狀况。平台又表示，在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，已經或正在分享營運及財務信息。

另關於會計師行Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安的問題，幣安解釋稱，Mazars是停止與包括幣安在內的所有加密企業的合作，並非只針對幣安；而對於傳統會計師事務所而言，對虛幣交易所進行鏈上整體儲備資產的驗證非常困難。

該平台又指出，加密企業整體儲備金的鏈上驗證是一個非常嶄新的領域，目前幣安仍在與願意為加密企業提供驗證服務的公司進行積極溝通，將很快分享最新的進展。