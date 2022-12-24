入境澳門免紅碼 信德澳博做好

噴射飛航稱準備復航

雖然往來港澳水、陸交通有望逐步復常，但是一眾濠賭股中，除澳門博彩（0880）升2.1%，其他股價均見回軟，尤以永利澳門（1128）跌幅最大，跌近1.7%。有份經營往來港澳的噴射飛航的信德及中旅，股價則分別升4.2%及無升跌。

在落實訪澳免落地核檢後，經香港往來澳門多間賭場的港澳快線，率先宣布於今日起恢復營運。根據最新時間表，該快線目前只提供經太子往返澳門多間賭場酒店的路線，每日經香港及澳門對開四班。相比疫情前可經香港多個地點往返澳門多個地點尚有距離。金巴目前則從香港及澳門口岸發車的班次數目分別有10班及9班。

澳門傳媒引述噴射飛航方面指，已為復航與當局密切聯繫，正待相關部門批示，暫沒有具體復航時間表，但強調應付復航方面人手充足。

當地傳媒報道進一步指，來往港澳的金巴車票幾乎全部售罄。已到訪澳門的香港旅客，計劃即日來回，但是認為班次太少，並待當地入境防疫措施再放寬後前往遊玩。澳門旅遊業議會會長胡景光接受本報查詢時指，正待恢復海上航運及進一步復常，但是需時準備。