疫襲比亞迪 每日減產最多三千輛 兩至三成工人隔離 股價滑落4%

明報記者 歐陽偉昉

廉玉波表示，今年比亞迪新能源汽車的計劃產量，由190萬輛減少至188萬輛，公司沒有回覆彭博社對相關發言的查詢。按比亞迪首11個月產量合共約164.6萬輛計，即12月產量由原預期約25.4萬輛減至23.4萬輛，工人染疫令12月產量減近8%；若以11月產量23萬輛，相對全月30日維持減產2000至3000輛計，減產幅度更達最少兩成半以上。

今年計劃產量減至188萬輛

比亞迪昨午市最多下跌5.11%，收市前收窄至3.72%，收報194.1元，生產手機和汽車零件的子公司比亞迪電子（0285）則跌達10.39%。傳統和智能車股昨日皆下挫，理想汽車（2015）跌4.73%，長城（2333）跌4.68%。

內地新冠個案急升，減少企業工作人手，重慶上周政府機構和企業發出通知，無症狀和輕症員工，可視乎身體狀况和崗位需要正常上班。感染上升亦限制消費的復蘇，彭博社以百度交通數據計算，目前15個主要城市交通堵塞比2021年1月低56%，甚至不及今年春天上海封控時水平，顯示居民因疫症避免外出。

惠譽報告指出，預期新冠病例在明年首季急增，零售業人力減少，加上消費信心因就業和收入前景削弱，即使放寬防控，內地消費復蘇亦將較2021年緩慢而波折。

分析：春節後生產料好轉

今年3月底至4月中，汽車產業鏈因上海防疫封控，員工未能上班陷於停頓，4月內地工業增加值亦自2020年3月新冠初爆發後，首次按年下跌。

對於今次感染增加對內地工業生產影響，信銀國際首席經濟師卓亮認為，防疫政策優化短期對生產會有挑戰，但不少製造業屬資本密集型企業，機械生產下，人手不需非常充足仍可維持一定產能，勞動力減少造成的制約較服務業和私人消費為少。

市場預期內地疫情會在本月和下月達到峰值，而明年春節較早，工人已開始準備回鄉，因此他認為春節過後內地的企業生產、私人消費會有更明顯的恢復。