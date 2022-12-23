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日圓先生預告 日央行下月再收緊政策

【明報專訊】有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資（圖）預告，日本央行可能最快下月再次出其不意收緊政策，將日本10年期國債孳息率上限進一步上調。日本央行本周將10年期國債孳息率上限，由0.25厘上調至0.5厘，被視為變相加息。榊原指出，日本央行行長黑田東彥本周某程度加快了貨幣政策正常化的進程，也許他會進一步擴大長期債息的波動區間。榊原預期，隨着日本央行逐漸退出超級寬鬆政策，日圓兌美元可能漲至120，相當於每百日圓兌港元升至6.5算。日圓兌美元昨曾漲至131.65，每百日圓兌港元升至5.9算。

或再擴長期債息波動區間

雖然很多投資者押注日本央行最終會退出超級寬鬆政策，但並未預期它會提早行動。榊原表示，黑田喜歡出人意表，預期日本央行可能會「相當顯著地」提高10年期國債孳息率的波動區間。今年5月，日圓兌美元處於128水平時，榊原曾準確預測日圓將跌至150水平。在美、日利差擴大的壓力下，日圓兌美元在10月失守150關口，是32年新低。

英上季GDP終值按季收縮0.3%

此外，由於商業投資較預期疲弱，英國第三季GDP終值按季收縮0.3%，此前預估為收縮0.2%。由於通脹高企妨礙經濟增長，預計英國將在第四季陷入技術性衰退。英國國家統計局（ONS）下修了今年上半年的GDP數據，將今年首季的GDP按季增幅由0.7%下修至0.6%；次季GDP按季增幅亦由0.2%下修至0.1%。英鎊兌美元跌至1.20。

（綜合報道）

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