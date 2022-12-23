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標指今年跌逾18% 終止3年升勢 大行年初預測誤差逾35% 14年來最大

【明報專訊】2022年步入尾聲，受加息及地緣政治等因素影響，美股今年終止了連續3年的升勢。截至周三收市，標普500指數今年以來跌逾18%，是2008年以來表現最疲弱的一年，與一年前普遍看好大市走勢的機構預測出現重大偏差。根據FactSet匯編的數據，華爾街大行一年前平均預期標普500指數在2022年底漲至5264.51點，較目前不足3900點的疲弱表現高出逾35%，是2008年以來最大的預測偏差。

受加息及通脹高企等因素影響，一些宏觀策略師預期美國可能在明年中陷入衰退，押注美股明年上半年見底，到下半年可望回升。MarketWatch綜合主要金融機構的預測，估計標普500指數在2023年底微升至4031點（見表），較現水平升約4%。部分策略師認為，支撐美股價格的支柱之一，是聯儲局隨着通脹消退，將於明年後期開始減息，儘管聯儲局本月公布的「點陣圖」預示，2024年前減息的機會不大。

市場料明年底標指較目前升4%

昨公布的部分數據較預期好。美國第三季GDP終值，按季折合成年率增長3.2%，較此前預估上修0.3個百分點。這主要由於消費者支出增長比預期大，醫療保健及其他服務的開支增長，抵消了部分商品支出的減少，而非住宅投資增長也有所加快。此外，美國申領失業救濟人數較預期少。在截至12月17日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2000，總數增至21.6萬人，較預期低6000人。不過美股3大指數周三顯著上升後，昨早段回落，道指跌約300點。

準確預測美股今年表現疲軟的摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson指出，雖然通脹已由歷史高位回落，但美國經濟走弱的迹象仍令人擔心。他預期潛在的企業盈利衰退可能類似於2008年金融海嘯時期，觸發股市下挫。他預測標普500指數將在2023年第一季跌至3000至3300點觸底，而這將會是買入的時機，預計明年底該指數有望回升至3900點。巴克萊、花旗及瑞銀等也預計，標普500指數在2023年底可能低於4000點。法巴策略師Greg Boutle更預計，標普500指數明年底可能收於3400點。

「空軍」回報增 4年來首獲利

不過，有「華爾街大好友」之稱的Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee指出，自二戰以來，美股連跌兩年的情况實屬罕見，當標普500指數在一年間經歷雙位數的回調，翌年往往會強勢反彈。著名淡友、Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek預計，通脹高企恐引致「滯脹」，令美股跌勢在明年持續，並較現水平低35%，換言之，有可能跌至2500點左右的新冠疫市低位。

美股今年顯著下滑，增加了「空軍」的回報，令他們有望實現2018年以來首次年度盈利，這很大程度歸功於沽空特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、亞馬遜（美：AMZN）等增長型股票。分析公司S3 Partners的數據顯示，沽空者今年擁有3037億美元已實現收益和未實現收益，較2018年增加3倍。

（綜合報道）

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