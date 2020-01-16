白居二客577萬購尚翠苑2房

他續稱，原業主2017年273萬元向房委會一手買入，帳面賺303.5萬元或1.1倍。

珀麗灣2房移民盤550萬易手

私宅方面，馬灣珀麗灣本月至今暫錄約5宗成交。美聯高級營業經理凌光盛稱，珀麗灣第12座高層G室，實用531方呎2房戶、享海景及內園景，原業主因移民放售，開價650萬元，最終減價100萬元或15%，以550萬元成交，實呎10,358元；原業主2008年約257萬元購入，帳面賺293萬元或1.1倍。

樂悠居1房額印鬆綁沽

3年實蝕16%

不過，市場不乏蝕讓成交；美聯高級區域經理姚偉明表示，荃灣樂悠居低層6室，實用312方呎，1房間隔，以488萬元成交，實呎15,641元；原業主2019年550萬元購入，額印稅鬆綁後放盤，帳面蝕62萬或11%，連使費計料實蝕逾90萬元或16%。

至於租賃方面，中原資深分區營業經理趙愛蓮稱，大埔新達廣場2座中層D室，實用617方呎，3房間隔，以月租1.97萬元租出，實用呎租約32元；業主2012年490萬元購入，租金回報約4.8厘。