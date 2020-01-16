經濟

香港地產

呂麗君20萬租SHOUSON PEAK洋房

【明報專訊】雖然正值年底租務淡季，但近日市場卻錄得多宗大額租務成交。其中華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄的昔日「紅顏知己」呂麗君（現稱呂姵霖），最新以月租20萬元租用南區洋房項目SHOUSON PEAK，與「歌神」陳奕迅一家為鄰。

呎租68元 租約期27個月

資料顯示，上述SHOUSON PEAK洋房，實用面積2957方呎，3房間隔，連640方呎平台及539方呎花園，上月底以20萬元租出，實用呎租約68元，租客以呂姵霖作登記，與「大劉」劉鑾雄「舊愛」呂麗君現時名字相同，料為同一人，租約為期27個月，由本月初至2025年2月底。

據代理稱，該洋房目前租金與市價相若。不過，業主於2011年以2.05億元一手購入，未連使費計，租金回報仍不足1.2厘。

呂麗君2014年與劉鑾雄分手後，有指曾居住於渣甸山白建時道及山頂白加道大屋，她近年亦多次入市新盤物業，包括2016年公布「分訊」前，以2.883億元向恒隆地產（0101）購入跑馬地藍塘道39號一幢洋房，實用面積4571方呎，實呎6.3萬元。去年路勁（1098）及港鐵（0066）等推售黃竹坑港島南岸1期晉環，呂麗君亦先後以約1.4億元連購4伙，且全需支付樓價15%雙倍印花稅。

KADOORIA複式4房19萬租出

另一方面，市區豪宅特色戶錄高價租賃成交，消息指出，何文田KADOORIA嘉道理道單號頂層複式戶，實用3162方呎，4房間隔，連131方呎平台及1588方呎天台，最新以19萬元租出，創屋苑新高，實用呎租約60元。業主2019年約1.94億元一手購入，租金回報亦不足1.2厘。

美聯分行首席聯席區域經理唐美珍表示，薄扶林貝沙灣6期8A座一個低層B室，實用1741方呎，4房雙套連工人套房間隔，享海景，獲同區客以月租9.1萬元連車位承租，實用呎租52.3元。業主2007年4月約2485萬元購入，租金回報約4.4厘。

美聯高級區域經理周永業稱，筲箕灣香島5座中層B室，實用1055方呎，3房1套連儲物房，以月租3.8萬元獲承租，實用呎租36元。業主2017年12月約2498.5萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

上 / 下一篇新聞

富途介紹形式港雙重上市 下周五掛牌 佔零售市場逾一成 最大散戶行
富途介紹形式港雙重上市 下周五掛牌 佔零售市場逾一成 最大散戶行
李華藉同股不同權架構 擁富途78%投票權
李華藉同股不同權架構 擁富途78%投票權
會財局發布「審計焦點」 提醒核數師留意
會財局發布「審計焦點」 提醒核數師留意
金發局發表ESG資料冊 說明港優勢發展成果
金發局發表ESG資料冊 說明港優勢發展成果
香港宏僑董事岑琪 涉盜客戶財產提堂
香港宏僑董事岑琪 涉盜客戶財產提堂
Mastercard料亞太區消費 明年回復至疫前水平
Mastercard料亞太區消費 明年回復至疫前水平
馬化騰轟騰訊貪腐嚇死人 強調勿留戀非核心業務 視頻號成全公司希望
馬化騰轟騰訊貪腐嚇死人 強調勿留戀非核心業務 視頻號成全公司希望
黃光裕半月借5億予國美
黃光裕半月借5億予國美
中海油購母企風電業務 涉15億人幣
中海油購母企風電業務 涉15億人幣
TVB賣ITT股權兼收數 袋1.95億
TVB賣ITT股權兼收數 袋1.95億
京挺科企內房 恒指企穩200天線 科指升4.6%近三周最勁
京挺科企內房 恒指企穩200天線 科指升4.6%近三周最勁
上美股份掛牌 力保招股價
上美股份掛牌 力保招股價
惠譽：小型民企扶助有限
惠譽：小型民企扶助有限
小米總裁王翔退休 盧偉冰接棒
小米總裁王翔退休 盧偉冰接棒
標指今年跌逾18% 終止3年升勢 大行年初預測誤差逾35% 14年來最大
標指今年跌逾18% 終止3年升勢 大行年初預測誤差逾35% 14年來最大
日圓先生預告 日央行下月再收緊政策
日圓先生預告 日央行下月再收緊政策
中國上月晶片製造設備進口額跌四成
中國上月晶片製造設備進口額跌四成
張兆聰：長實低價奪啟德地 可炒落後
張兆聰：長實低價奪啟德地 可炒落後
植耀輝：新秀麗受惠擴大互聯互通
植耀輝：新秀麗受惠擴大互聯互通
方保僑：世盃賽事將全面智能化
方保僑：世盃賽事將全面智能化
技術取勝：新濠7.6元見支持
技術取勝：新濠7.6元見支持
盧駿匡：恒指黃金交叉日 反是調整時
盧駿匡：恒指黃金交叉日 反是調整時
劉思明：騰訊決定改革值得期待
劉思明：騰訊決定改革值得期待
周顯：中電不務正業？
周顯：中電不務正業？
譚新強：中國治疫成功 但退疫失分
譚新強：中國治疫成功 但退疫失分
湯文亮：辣招下樓價大跌 租金只微跌
湯文亮：辣招下樓價大跌 租金只微跌
圓弱遙距工作增 刺激日本置業需求
圓弱遙距工作增 刺激日本置業需求
赤柱環角道豪宅地估值月跌三成 每呎低見1.1萬元 兩周後截標
赤柱環角道豪宅地估值月跌三成 每呎低見1.1萬元 兩周後截標
安達臣道商業地 最低標價2500萬
安達臣道商業地 最低標價2500萬
KENNEDY 38「拆禮物日」推2伙招標
KENNEDY 38「拆禮物日」推2伙招標
白居二客577萬購尚翠苑2房
白居二客577萬購尚翠苑2房
屯門市廣場上半月生意額升逾一成
屯門市廣場上半月生意額升逾一成