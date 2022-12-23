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經濟
2022年12月23日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
富途介紹形式港雙重上市 下周五掛牌 佔零售市場逾一成 最大散戶行
李華藉同股不同權架構 擁富途78%投票權
會財局發布「審計焦點」 提醒核數師留意
金發局發表ESG資料冊 說明港優勢發展成果
香港宏僑董事岑琪 涉盜客戶財產提堂
Mastercard料亞太區消費 明年回復至疫前水平
馬化騰轟騰訊貪腐嚇死人 強調勿留戀非核心業務 視頻號成全公司希望
黃光裕半月借5億予國美
中海油購母企風電業務 涉15億人幣
TVB賣ITT股權兼收數 袋1.95億
京挺科企內房 恒指企穩200天線 科指升4.6%近三周最勁
上美股份掛牌 力保招股價
惠譽：小型民企扶助有限
小米總裁王翔退休 盧偉冰接棒
標指今年跌逾18% 終止3年升勢 大行年初預測誤差逾35% 14年來最大
日圓先生預告 日央行下月再收緊政策
中國上月晶片製造設備進口額跌四成
張兆聰：長實低價奪啟德地 可炒落後
植耀輝：新秀麗受惠擴大互聯互通
方保僑：世盃賽事將全面智能化
技術取勝：新濠7.6元見支持
盧駿匡：恒指黃金交叉日 反是調整時
劉思明：騰訊決定改革值得期待
周顯：中電不務正業？
譚新強：中國治疫成功 但退疫失分
湯文亮：辣招下樓價大跌 租金只微跌
圓弱遙距工作增 刺激日本置業需求
赤柱環角道豪宅地估值月跌三成 每呎低見1.1萬元 兩周後截標
安達臣道商業地 最低標價2500萬
呂麗君20萬租SHOUSON PEAK洋房
KENNEDY 38「拆禮物日」推2伙招標
白居二客577萬購尚翠苑2房
屯門市廣場上半月生意額升逾一成
劉思明：騰訊決定改革值得期待
【明報專訊】港股受到美股反彈帶動衝高，但高位無以為繼，在消息面匱乏情况下，資金趁科網及復常概念股回調後繼續吸納。
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