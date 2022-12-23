經濟

惠譽：小型民企扶助有限

【明報專訊】中國內地在上月起推出多項支持內房行業措施，以穩定房地產市場。惠譽發表報告，指出國有內房和領先民企內房，可望因應市場情緒紓緩、市場集中度高而改善外部融資，不過較弱的民營內房仍要依靠內部資金還款，或需要債務重組。另花旗昨天發出多份內房報告，調整多間內房目標價，當中碧桂園（2007）目標價由2.55元調升至2.95元，較昨日收市價溢價約一成（見表）。

惠譽評級認為，中證監推出的政策有助促進強大母企支持的房地產開發商去槓桿或擴張，惟已陷入困境的內房較難獲得投資者的幫助，加上股權融資的監管障礙，料政策對規模較小的民營內房扶助有限。該行指出，內房復蘇仍取決於房地產需求恢復，較大程度視乎防疫措施的放寬以及支援房地產政策的推出及落實。

花旗上調碧桂園目標價16%

花旗報告指出，碧桂園將在行業中保持領先地位，雖然其規模會有所縮減，但受惠於政策推出，本季的融資支持有所增加，並積極去槓桿。碧桂園於近月發行了企業債券，又與10多間銀行達成新的戰略合作，加上公司控制資本支出，料其盈利於明年及後年將穩定至100至110億元。花旗給予中性評級，並調高其目標價16%至2.95元。

花旗亦看好美的置業（3990），預期在獲得融資下，公司有足夠的資源及戰略擴大市場份額，給予買入評級，目標價提高26%至15.5元，較昨日收市價溢價逾兩成。花旗亦調升富力地產（2777）目標價，惟認為公司仍專注於債務管理，並優先考慮流動性，盈利能力可能會在去槓桿化過程中削弱，因此維持沽售評級。

相關字詞﹕碧桂園 花旗 惠譽 中證監 內房

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