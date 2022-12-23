黃光裕半月借5億予國美

既是股東又是債主

黃光裕於12月8日、14日及昨日冬至，先後向國美授出1.5億元、2億元及1.5億元貸款，全部為半年期，同樣是免息兼毋須抵押，亦可在雙方於貸款期屆滿前以書面形式延長。在黃光裕連環向國美授出多筆貸款前，內地媒體報道，今個月初曾經爆出有國美員工圍住北京總部追討欠薪。該集團在10月下旬更發盈警指，不單料2022年度經營虧損比去年度擴大35%至65%之間，亦表示有30億元（人民幣，下同）逾期貸款待商討解決方案，連帶所持5500萬股北京中關村科技（深：000931）股票也被凍結。

截至今年6月底上半年，因為需要還債的關係，國美手持現金已經減少19.69億元，至餘24.09億元；負債比率則由2021年底的34.85%，增至今年上半年的37.67%。流動性則進一步惡化，淨流動負債在短短半年間增加36.68億元，達250.17億元。由去年9月尾黃光裕申報持續減持國美，持股量由61.87%，大減至24.77%，共降低37.1個百分點。期間按他申報的減持行動計算，共套現約17.9億元，幾經減持後，他套現資金最終以貸款形式回籠到公司，黃因此變成既是股東身兼債主。