經濟

Mastercard料亞太區消費 明年回復至疫前水平

【明報專訊】Mastercard經濟研究所昨日發布2023年經濟預測，亞太及中東地區首席經濟學家David Mann表示， 隨着東北亞地區陸續放寬邊境防疫限制，將為亞太地區帶來變數，儘管消費者透過選購價格相宜的品牌及必需品對抗高通脹，但該區消費大致回復至疫情前水平，為「通關熱潮」鋪路。他續稱，旅遊、酒店服務和體驗佔總消費開支比率穩健，意味依賴旅遊業的經濟體將尤其受惠。

報告聚焦探討住屋、低消費、價格與消費喜好，以及多渠道行銷等趨勢將如何影響亞太區以至全球市場。在住屋方面，Mastercard經濟研究所預測，明年大部分已發展國家住屋相關消費佔所有支出下跌約4.5％，低於疫情前水平；在亞太區方面，部分市場的家庭將面臨比其他市場的家庭更沉重的按揭負擔。香港的按揭負擔是居民可支配收入的 59.6%，反映香港家庭因過分依靠按揭債務置業而導致負擔過重的風險已較低。

料明年旅遊酒店服務開支比例續升

經濟研究所預期，明年通脹將紓緩，料明年第四季通脹率按年回落4個百分點至3.1％，亞太地區消費已大致回復至疫情前水平，香港重開邊境的熱潮持續，零售增長勢頭由食品和能源等必需品延伸至旅遊和非必需消費品。在通脹影響下，與富裕家庭比較，低收入家庭明顯受壓，其需要大幅削減可支配開支應對通脹。展望明年，經濟研究所預示旅遊、酒店服務和體驗佔總消費開支的比例將持續上升，相反昂貴耐用品的佔比則會下跌。

報告續指出，今年全球消費者到雜貨店購物次數較2019年多31％，部分原因源於避免因大手囤糧而造成浪費，卻令平均消費金額跌9％ 。該所預測，除非食品通脹放緩，否則有關趨勢將延續到明年。

相關字詞﹕通脹 Mastercard經濟研究所

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