金發局發表ESG資料冊 說明港優勢發展成果

重點氣候相關融資

他補充，多年來氣候相關融資和可持續投資一直是局方的重點議程， 之前發表的研究報告提及的政策建議，很多都得到政府及相關機構跟進或實施。局方在現階段認為，得到國際社會認可香港在ESG的卓越成就和策略方向至關重要。

金發局昨天發表的資料冊，以重點說明各主要持份者在香港發展穩健的可持續基礎和投資生態方面的共同努力。資料冊的3個部分，一是香港的可持續發展特色；二是在能力提升、監管、激勵措施、產品的支柱下共同推進ESG發展的動力；三是各行業精英如資產管理公司、家族辦公室、私營企業等，分享在香港的可持續發展之路。

上半年認可ESG基金135隻

根據文件顯示，2021年有約90%的綠色和可持續債券由私營機構發行，當中地產發展商及金融機構各佔市場逾三分之一。事實上，2021年綠色及可持續債券發行額566億美元，按年急升4倍；政府發行綠債發行至今年9月底是100億美元；以及證監會在今年上半年認可的ESG基金達到135隻，當中已包含5隻交易所買賣基金（ETF）在內，總資產管理規模達到1260億元，與去年同期的59隻、總資產管理規模1030億美元比較大幅上升。