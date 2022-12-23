李華藉同股不同權架構 擁富途78%投票權

為騰訊創辦初期員工

李華曾是騰訊QQ早期重要的研發參與者，亦為騰訊視頻的創始人。他從騰訊離巢創業，在香港發展起線上證券行生意，當年以簡單的線上開戶及見證的噱頭，在香港證券市場嶄露頭角，營造起聲勢，既引起同行注視，業界亦在數碼化方面亦步亦趨。富途由2014年10月至2017年5月，向馬化騰為首的騰訊旗下多個機構，吸資近1.24億美元。富途隨之進一步開發美股市場買賣生意，並推進美股上市。富途亦為騰訊提供ESOP即員工持股計劃相關服務，既創造收入，亦能招徠客戶，兩公司的關係變成「你中有我、我中有你」。

目前李華在富途持股約36.3%，並且透過同股不同權架構，擁有富途約78%投票權。至於他的前東家騰訊方面，則在富途持股22.2%，在牌面的股權上，為富途的第二大股東，佔投票權7.56%。兩者在富途的決策，穩佔全局。