經濟

富途介紹形式港雙重上市 下周五掛牌 佔零售市場逾一成 最大散戶行

【明報專訊】再有大型美股上市中概股回港上市，線上券商富途控股（美：FUTU）（3588）在港交所上載上市文件，以介紹形式來港雙重主要上市，不作集資安排，預計下周五（30日）首日掛牌。上市文件披露，富途為港股證券零售市場龍頭大行，獨佔逾一成市佔率為最大散戶行，較排名第二中資行不足5%市佔率高出逾1倍。

富途港股每8股相等於1美股，以周三晚美股收市價62.03美元計，折合港股每股約60.48港元；每手100股計，入場費稍高於6000港元。富途現市值約91.1億美元，為未回港上市中概股中市值第二大，僅次於市值約95億美元的滿幫（美：YMM），較昨日同樣以介紹形式上市的看準科技（BOSS直聘）（2076）（美：BZ）約86億美元市值還要高。

平台註冊用戶1920萬 月活躍用戶206萬

富途上市文件引述研究機構資料顯示，富途為零售證券經紀第一大行，平台註冊用戶達1920萬，月活躍用戶約206萬，2021年處理總交易額達2823億元，市佔率達10.7%，平均每日交易宗數逾64萬；今年上半年跌市中，日均交易宗數回落至58.5萬宗。香港、新加坡和美國為全球零售投資者參與度最高3個市場，2021年零售投資者各自佔成年人口的比例分別為53.5%、52.3%和43.0%，顯著高於16.3%全球平均水平。

此外，富途客戶資產持續增長勢頭不變，今年6月底增至4336億元，較去年底的4078億元再增逾6%，相對2019年底的871億元，兩年半增約4倍。客戶資產有約2285億元為聯交所上市證券，較美股上市證券的1136億元高出約1倍，新加坡及澳洲為過去兩年新推交易服務市場，客戶資產較少。

不會即時獲納入港股通

今年港美股市大跌，富途今年上半年淨利潤約12.1億元，較去年同期近17億元盈利縮減近三成，但毛利率逆市提升至逾87%，較2021年度約83.1%，高4個百分點。富途股價表現波動，由今年3月中低位21.13美元，9個月間急彈約1.9倍，惟現價相較於去年2月高位204.25美元，仍累跌約七成。

另富途雖以雙重主要上市來港，但由於採取同股不同權架構，下周五來港上市後不會即時獲納入港股通迎來北水。

明報記者

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