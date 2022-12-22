葉創成：天富何俊龍：趁高息買地 息口回落賣樓

【明報專訊】天富集團（美：SKWG）旗下天富金融集團近月宣布推出房地產基金，主要於東南亞進行房地產開發業務，目標客戶是持有800萬元以上投資組合的專業投資者，擬集資10億元，至今已有意向投資2億元，認購者包括廣東省民企發展商家族。天富集團創始人及主席何俊龍及天富金融集團行政總裁郭昭廷在專訪中稱，現時在全球加息的大環境下，投資房地產策略需改變，趁低吸納住宅地皮作開發用途，並於將來減息周期中出售物業，賺取升值空間，而集團的房地產伙伴及顧問公司近年在柬埔寨有發展總值10億元住宅項目的成功經驗，可望幫助該基金日後在當地發展。
天富金融集團是在10月31日宣布推出房地產基金，主要投資於東南亞市場，當日剛好恒指跌至14,597點的13年半新低，過去一個多月已顯著回升。何俊龍及郭昭廷早前接受專訪介紹該基金的投資亮點，何俊龍介紹集團背景：「天富集團本身是美國場外交易市場的上市公司，這是集團公司，天富資產管理公司是天富集團其中一間非常重要、100%持有的子公司，所有房地產基金業務均由天富資產管理公司經營。」郭昭廷補充，天富金融集團創立於2018年，目前業務涵蓋三大範圍，一是金融財經媒體，二是房地產基金投資，三是企業上市前投資及融資，而第二項、即房地產基金投資業務即是由旗下的天富資產管理公司經營。
郭昭廷表示︰「我們對未來房地產發展充滿樂觀，目標投資黃金地段的優質土地、住宅物業開發等。集團股東擁有深厚房地產開發經驗，房地產人脈及獨特金融市場分析，在經濟環境不景氣的情况下，亦創造優秀的投資機會及回報。」
根據郭昭廷介紹，該基金擬投資於本港、越南及柬埔寨等實物房地產項目，購入土地後開發一段時間，等項目可預售後，再在當地委託第三方專業團隊銷售，由於從買地到賣樓需要數以年計，故她認為目前是入市買地的好時機：「大家都知道目前全球多個國家均處於加息的周期，這是10年難得一見的，你好少有機會可以見到樓市可以咁差，在正常的情况，全球央行都是不斷印銀紙。如果現時我們要賣樓，當然不是好時機，但目前我們是做開發商，在巿况低迷時，我們正看到有很多優質住宅地皮出售，所以這是一個很好的買地時機，等日後減息、樓市好轉的時候便去賣樓，相信這便是一個很好的投資周期，我們這樣去部署料非常好。」
假設上述分析正確，成立數年的天富資產管理公司又如何妥善執行在本港、越南及柬埔寨低價買地及高價賣樓的策略呢？郭昭廷表示，天富資產管理公司的一間的房地產伙伴及顧問公司（編按：因應監管要求暫未能公布該公司的名字），有超過10年的亞洲及歐洲房地產投資經驗，每年平均回報達12%，現時在本港、柬埔寨金邊、日本大阪、英國倫敦、泰國曼谷及葡萄牙里斯本均設有據點，包括目前在柬埔寨金邊發展一個名為金柬城·泓岸（NADI by GC CITY）的項目規模達10億元，是柬埔寨唯一認可的住宅移民項目，與當地政府有良好關係。
看好柬埔寨人口年輕 本土置業需求強
郭昭廷表示，在柬埔寨發展房地產住宅項目，一般要把一定比例分別出售予當地人及外國人，此情况在越南也是一樣。她續稱，金柬城·泓岸分三期發展，第一期已出售大部分，即只可出售予當地人的單位已悉數售罄，原因是項目定價吸引，合乎當地人的購買力，她表示：「柬埔寨是一個很年輕的國家，柬埔寨人儲錢能力亦相對穩定，他們很後生便會結婚、生小朋友，例如20歲結婚，結婚後幾年便會生小朋友，針對這些中產家庭的住宅就會有市場。」
柬埔寨的流通貨幣主要是美元，美國聯儲局今年以來大幅加息，聯邦基金利率上端現已升至4.5厘，郭昭廷表示，柬埔寨樓價近月亦因此下跌，但她認為，這只是當地樓價過去10年平均每年上升7%至8%後正常調整，向前望的話，仍有多項中長期有利因素：「第一，柬埔寨的流通貨幣主要是美元，樓盤亦以美元計價，因此很容易吸引外資，與中國關係友好又以美元為主要貨幣的國家，柬埔寨是優先選擇；第二，柬埔寨並非共同匯報準則（Common Reporting Standard，CRS） 地區，這是很重要的，之前全球這麼多企業去開曼群島等註冊，原因是政府難以查找有關資料，但CRS近年實施後，只要是CRS地區，視乎政府想幾時查而己，要查一定查到，故柬埔寨不打算加入CRS，她的定位便是盡可能吸引及方便各方面的資金進出，這幾年間亦已吸引大量外資到當地投資，在此成立公司再投資去其他國家；第三，東南亞國家正經歷像中國改革開放初期的高速經濟增長，大量外資投入不單促進當地經濟，同時亦加劇當地犯罪活動，所以政局穩定尤其重要，柬埔寨首相洪森是東南亞任期最長的領袖，任內管理得很好，政策亦可望延續。」
基金擬投資本港越南房地產
另外，郭昭廷亦因應越南有望成為下一個世界工廠，看好當地樓市前景。即使本港樓市現時處於下行周期，郭昭廷亦認為可尋寶：「今年本港整體房地產市場活躍度轉弱，除了樓價下跌外，一手及二手成交宗數大減，假如地主有一幅住宅地，它本身缺乏發展經驗，可以與我們合作發展，由我們負責設計、入則及起樓，扮演發展商的角色。」