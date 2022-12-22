葉創成：天富何俊龍：趁高息買地 息口回落賣樓

天富金融集團是在10月31日宣布推出房地產基金，主要投資於東南亞市場，當日剛好恒指跌至14,597點的13年半新低，過去一個多月已顯著回升。何俊龍及郭昭廷早前接受專訪介紹該基金的投資亮點，何俊龍介紹集團背景：「天富集團本身是美國場外交易市場的上市公司，這是集團公司，天富資產管理公司是天富集團其中一間非常重要、100%持有的子公司，所有房地產基金業務均由天富資產管理公司經營。」郭昭廷補充，天富金融集團創立於2018年，目前業務涵蓋三大範圍，一是金融財經媒體，二是房地產基金投資，三是企業上市前投資及融資，而第二項、即房地產基金投資業務即是由旗下的天富資產管理公司經營。

郭昭廷表示︰「我們對未來房地產發展充滿樂觀，目標投資黃金地段的優質土地、住宅物業開發等。集團股東擁有深厚房地產開發經驗，房地產人脈及獨特金融市場分析，在經濟環境不景氣的情况下，亦創造優秀的投資機會及回報。」

根據郭昭廷介紹，該基金擬投資於本港、越南及柬埔寨等實物房地產項目，購入土地後開發一段時間，等項目可預售後，再在當地委託第三方專業團隊銷售，由於從買地到賣樓需要數以年計，故她認為目前是入市買地的好時機：「大家都知道目前全球多個國家均處於加息的周期，這是10年難得一見的，你好少有機會可以見到樓市可以咁差，在正常的情况，全球央行都是不斷印銀紙。如果現時我們要賣樓，當然不是好時機，但目前我們是做開發商，在巿况低迷時，我們正看到有很多優質住宅地皮出售，所以這是一個很好的買地時機，等日後減息、樓市好轉的時候便去賣樓，相信這便是一個很好的投資周期，我們這樣去部署料非常好。」

假設上述分析正確，成立數年的天富資產管理公司又如何妥善執行在本港、越南及柬埔寨低價買地及高價賣樓的策略呢？郭昭廷表示，天富資產管理公司的一間的房地產伙伴及顧問公司（編按：因應監管要求暫未能公布該公司的名字），有超過10年的亞洲及歐洲房地產投資經驗，每年平均回報達12%，現時在本港、柬埔寨金邊、日本大阪、英國倫敦、泰國曼谷及葡萄牙里斯本均設有據點，包括目前在柬埔寨金邊發展一個名為金柬城·泓岸（NADI by GC CITY）的項目規模達10億元，是柬埔寨唯一認可的住宅移民項目，與當地政府有良好關係。

看好柬埔寨人口年輕 本土置業需求強

郭昭廷表示，在柬埔寨發展房地產住宅項目，一般要把一定比例分別出售予當地人及外國人，此情况在越南也是一樣。她續稱，金柬城·泓岸分三期發展，第一期已出售大部分，即只可出售予當地人的單位已悉數售罄，原因是項目定價吸引，合乎當地人的購買力，她表示：「柬埔寨是一個很年輕的國家，柬埔寨人儲錢能力亦相對穩定，他們很後生便會結婚、生小朋友，例如20歲結婚，結婚後幾年便會生小朋友，針對這些中產家庭的住宅就會有市場。」

柬埔寨的流通貨幣主要是美元，美國聯儲局今年以來大幅加息，聯邦基金利率上端現已升至4.5厘，郭昭廷表示，柬埔寨樓價近月亦因此下跌，但她認為，這只是當地樓價過去10年平均每年上升7%至8%後正常調整，向前望的話，仍有多項中長期有利因素：「第一，柬埔寨的流通貨幣主要是美元，樓盤亦以美元計價，因此很容易吸引外資，與中國關係友好又以美元為主要貨幣的國家，柬埔寨是優先選擇；第二，柬埔寨並非共同匯報準則（Common Reporting Standard，CRS） 地區，這是很重要的，之前全球這麼多企業去開曼群島等註冊，原因是政府難以查找有關資料，但CRS近年實施後，只要是CRS地區，視乎政府想幾時查而己，要查一定查到，故柬埔寨不打算加入CRS，她的定位便是盡可能吸引及方便各方面的資金進出，這幾年間亦已吸引大量外資到當地投資，在此成立公司再投資去其他國家；第三，東南亞國家正經歷像中國改革開放初期的高速經濟增長，大量外資投入不單促進當地經濟，同時亦加劇當地犯罪活動，所以政局穩定尤其重要，柬埔寨首相洪森是東南亞任期最長的領袖，任內管理得很好，政策亦可望延續。」

基金擬投資本港越南房地產

另外，郭昭廷亦因應越南有望成為下一個世界工廠，看好當地樓市前景。即使本港樓市現時處於下行周期，郭昭廷亦認為可尋寶：「今年本港整體房地產市場活躍度轉弱，除了樓價下跌外，一手及二手成交宗數大減，假如地主有一幅住宅地，它本身缺乏發展經驗，可以與我們合作發展，由我們負責設計、入則及起樓，扮演發展商的角色。」

明報記者 葉創成

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