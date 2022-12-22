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經濟
2022年12月22日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
長實奪啟德地 呎價6138返8年前 中標價87億 吳佳慶：相宜價投得區內大型地皮
新地東成里項目批則 建5幢最高19層住宅
佳寶老闆沽天巒洋房 12年實蝕14%
位元堂6500萬放售荃灣舖 13年升值1.7倍
ST. GEORGE 'S 連沽兩伙吸金2億
中證監：加快中長期資金入市 引導社保年金買股 加快平台公司境外上市
港股波幅僅192點 成交693億
富途料港股明年高見23000 下季尾或大調整
今年全球IPO包銷商排名 中資包攬三甲
高盛料內地提早復蘇 調高GDP預測
獎門人×鄰住買 或成電商吸金新常態
日本城母企中期多賺16%至1.1億 每股中期息0.12元 增14%
大摩上調內房板塊至「有吸引力」
融創武漢項目獲東方資產融資 涉逾33億人幣
陳茂波：港三方面助「一帶一路」發展
飛達帽業拓快速交貨模式 明年收入可增雙位數
華潤萬象生活 派特別息0.4069港元
時富金融擬拓虛擬及數碼資產交易服務
本港國際收支 錄1384億赤字
日本負利率政策或告終 投資者押注長債息升至0.8厘
路透：微軟明年可能購Netflix
虛幣礦商Core Scientific申破產保護
張兆聰：倘開關利高端酒店 吼香格里拉
技術取勝：和黃醫藥或20至24元整固
劉思明：支持平台企業境外上巿 港交所可受惠
周顯：GDP要計入匯率因素
湯文亮：搶人才先從次一級着手
葉創成：天富何俊龍：趁高息買地 息口回落賣樓
柬埔寨華僑盧創輝：金邊置業宜選市中心
技術取勝：和黃醫藥或20至24元整固
【明報專訊】申洲短線有望再試87元（圖）
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