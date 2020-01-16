高盛料內地提早復蘇 調高GDP預測

感染人數急升

料今年經濟增長2.6%

高盛中國首席經濟學家閃輝表示，經過3年的疫情防控，內地正以比預期更快的速度重新開放。實施重新開放的初步階段可能會對增長產生負面影響，惟結束大範圍感染後，經濟將呈現顯著反彈或倍增效果。他表示防疫措施在第四季放寬後，感染人士會在短期內急升，將令經濟活動持續疲軟，該行亦下調內地第四季經濟增長預測，亦會拖累今年經濟表現，並下調預測至增長2.6%。

閃輝預料，結束動態清零指引時間線將在明年3月「兩會」結束後，內地加速復常或會促使提早對外通關，但他提醒仍有不少不穩定因素，如衛生政策及家庭行為。除了防疫態度轉軚外，中國政府更積極支持房地產政策，為市場提供資金，包括國有銀行放貸支持內房，以及放寬內房股本融資等，有助推動私人房地產發展商項目。 閃輝認為政策令人鼓舞，剛完結的中央經濟工作會議聲明亦承諾支持私營部門，這將大力推動市場就業和融資。

大摩最牛看明年升5.4%

綜合彭博資料，目前市場預測明年中國經濟增長的平均值為4.8%。各投行普遍認為，中國政府不再返回「動態清零」，但需面對大範圍感染所帶來的經濟重挫。

摩根士丹利最牛，看內地明年GDP增長5.4％，認為明年初經濟仍要面對短暫陣痛期，但相對封控所帶來的經濟影響，供應鏈風險較為可控。 瑞銀則認為，內地將在明年第三季實質重新開放，市場將要3至6個月才能結束動態清零的準備工作。