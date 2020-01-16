經濟

港股波幅僅192點 成交693億

【明報專訊】年末臨近，港股消化中國內地持續放寬防疫措施消息，未有新的利好因素刺激，主板成交進一步萎縮至693億元，為10月底港股進入本輪反彈後的最低成交。資金炒作消息股為主，恒指窄幅波動，早上最多上升161點，全日大致於19,100點附近波動，收市報19,160點，上升65點或0.34%，上下波動僅192點。國指收報6500點，上升0.43%，科指收報4024點，上升0.71%。

截至今晨零時，恒指夜期報19,364點，高水204點。

北水通過港股通淨流入3.46億元，扭轉前3個交易日淨流出。快手（1024）被淨沽出2.24億元，昨日上升0.3%，美團（3690）被北水淨沽出2.01億元，下跌0.74%。新冠相關的藥品股續為港股通的熱門成交，新華製藥（0719）淨流入1500萬元，昨升5.41%，騰盛博藥（2137）升9.15%，淨流入北水1800萬元。

除藥品股，資金亦追逐消息股炒作，Nike（美：NKE）盤後公布季度收入增17%，高於市場預期，亦未受去庫存影響而要下調全年業務預期，Nike為主要客戶的申洲國際（2313），昨日上升6.7%，為表現最佳藍籌股。

憧憬免隔離通關 旅遊股漲

市傳內地將於1月3日向所有入境人士實施免隔離開關，本地旅遊相關股再向好，泛海酒店（0292）升5.83%，香格里拉（0069）升4.17%，餐飲股譚仔（2217）升5.26%。內地上周擴大內需綱要提及支持規範民辦教育發展，教育股延續近日升勢，光正教育（6068）升12.79%，新東方在線（1797）升6.22%。

恒指是次升浪受制於200天線（19,263點），耀才證券研究部總監植耀輝指出，近日復常股炒作已久，升幅已較早前弱，雖然不少通關消息流出但尚未成事，或要至消息落實才會再有較大反彈。另外內地多地新冠疫症個案急增，市場亦在關注明年春節會否再次要求就地過年，還是復常可回鄉度歲。缺乏新利好消息支持下，現時入市意欲不高，至年底前料維持拉鋸。

相關字詞﹕植耀輝 旅遊股 申洲國際 藥品股 放寬防疫 教育股 餐飲股 恒指 港股

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