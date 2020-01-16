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YOO 18 BONHAM每梯一伙 私隱度高

【明報專訊】有知名明星落戶的樓盤向來受市場注目，位於港島西半山般咸道18號的YOO 18 BONHAM，就獲影后舒淇及其丈夫馮德倫於2018年以逾1.27億元購入高層複式戶；項目只提供12伙，除低層3個全層單位外，其餘屬複式戶，並屬一梯一伙設計，目前尚餘部分餘貨待售。

明報記者 歐陽慧恩 攝影 劉焌陶

YOO 18 BONHAM已屆現樓，位處港島西半山傳統豪宅地段般咸道，單計地段已顯身價。

位處西半山般咸道顯身價

是次介紹的現樓示範單位，為16、17樓複式戶，實用面積2499方呎，原則屬4房3套連工人套房間隔，現時連全屋裝修及家俬出售。單位上層為大廳，令景觀更開揚，加上單位的樓層視線，正好越過前方大廈，住戶可在露台遠眺部分維港海景。

設計方面，大廳中間放置一組大型布藝梳化連茶几，其中一面牆身設置雲石、金屬組合飾櫃，飯廳放有長形大餐枱，整個大廳用色以深藍配搭黃色，以木色及淺色石紋襯托，洋溢豪宅氣派。

至於同層原屬套房的位置，現設計成家庭活動室，方便戶主進行娛樂活動。至於廚房，發展商特意加長工作枱，並設置一系列廚具及配套電器，既增加廚櫃收納位置，亦令空間更實用。

露台遠眺維港海景

單位另三間房位於下層16樓，發展商將中間的空間，設計成另一個家庭活動廳，而較細房間設計成書房，至於同層另一套房空間較大，放置大牀後仍可三邊落牀。

同層的主人房面積更寬敞，放置7呎加大睡牀後，不但可三邊上、落牀，牀尾和窗戶之間還可放置家具，其中一邊牆身更已設有入牆高身衣櫃。此外，主人房另設衣帽間，儲物空間非常充足，套廁以雲石鋪砌，將氣派進一步提升。

單位的上層及下層均設出入口，可直接於該層乘搭升降機，由於所有樓層都屬一伙設計，所以各樓層的升降機大堂，亦納入單位實用面積，業主可因應需要擺放鞋櫃及裝飾物。

升降機大堂納入實用面積

除複式單位外，項目頂層的三複式戶亦同時以招標形式出售，由於位處31至33樓，外望景觀更開揚。在單位所屬的天台位置，可飽覽維港至昂船洲大橋、青衣一帶的風景，屬區內物業數一數二優質景觀。

雖然項目伙數不多，但仍設有3層住客會所，大部分屋苑的常見設施如健身室、室外泳池、兒童遊戲室及宴客廳都已配置，而買家購入單位時，亦可另外洽購一個大廈車位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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