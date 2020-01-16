經濟

香港地產

海柏匯開放式售350萬 屋苑二手新低

【明報專訊】二手市場繼續由低價或蝕讓成交作主導；深水埗半新單幢盤海柏匯一個高層A室，實用面積207方呎開放式間隔，向東北望九龍市景，以350萬元易手，料為屋苑歷來二手新低價，實呎16,908元。

中原分行經理劉燦恒表示，上述原業主2016年以338.9萬元一手購入，持貨6年，帳面獲利11.1萬元或約3%；若計及使費，料原業主實際上需微蝕數千元離場。

資料顯示，上述單位上層另一個面積、間隔相同單位，今年4月以388萬元易手，即上述新成交價低38萬元或一成。劉透露，海柏匯目前有約10個開放式單位放售，叫價由390萬元起。

MARINI兩房料實蝕一成

大型半新盤屋苑亦錄蝕讓。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城MARINI第3A座高層A室，實用面積545方呎2房連儲物房間隔，向東南望海景，新近以888萬元易手，實呎16,294元。

原業主2019年11月以928.9萬元一手購入，持貨滿3年、額外印花稅（SSD）鬆綁即沽售，帳面已蝕40.9萬元或約4%，若連使費計，料原業主或實蝕逾84.6萬元或約一成。

中原首席分區經理楊文傑指出，十大屋苑之一鰂魚涌康怡花園，新錄D座低層4室成交，實用面積596方呎3房戶，原業主叫價800萬元放盤，議價後減價80萬元或一成，以「購入價」720萬元原價易手，實呎12,081元；原業主2016年8月以720萬元購入，持貨6年，帳面平手離場，連使費計料實蝕逾41萬元或約6%。

兆畦苑3房已補價440萬沽

業主損手兩成

居屋亦不乏蝕讓。祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座高層8室，實用面積485方呎3房戶、附裝修，屬於移民盤，原業主叫價495萬元放盤，累減55萬元或約11%後，新近以440萬元已補價易手、實呎9072元，新買家為區內上車客。

上述原業主2019年以520萬元已補價購入，持貨3年，帳面蝕80萬元或約15%；連使費計，料原業主或實蝕逾105萬元，蝕幅料兩成。

相關字詞﹕兆畦苑 康怡花園 日出康城 海柏匯 二手蝕讓 二手成交

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