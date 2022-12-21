經濟

香港地產

馬亞木沽西環舖 售3750萬帳賺9倍

【明報專訊】經濟及樓市前景仍未明朗，個別資深投資者先行沽貨減磅。資料顯示，由「小巴大王」馬亞木家族透過公司持有的西環皇后大道西443號業昌大廈地下03至6B號，面積約2738方呎，現為佳寶食品超級市場，在本月初以3750萬元售出，呎價1.37萬元。

新買家為大生超市持有人

新買家為富裕香港發展有限公司，其註冊董事為張文生、張世鴻、張城鴻及張慧霞，其中張文生名下持有大生集團國際有限公司，即大生生活超市DS Groceries，不排除購入商舖作自用。據悉，馬亞木家族透過人人汽車有限公司，於2002年12月以390萬元購入，持貨20年，帳面大賺3360萬元或約8.6倍。

市場另一資深投資者、裕泰興家族成員羅守輝，上月底沽出銅鑼灣怡和街樂聲大廈地下1A號舖，面積約800方呎，成交價3800萬元，呎價4.75萬元。

羅守輝3800萬售銅鑼灣舖

羅氏等早於2001年7月以1280萬元購入，其後將商舖分拆成4個商舖放租，持貨逾21年，帳面賺2520萬元，物業期內升值近2倍。

另中原（工商舖）統計，今年截至12月15日，暫累錄約4138宗工商舖買賣成交、涉總金額約771.68億元，對比去年全年共7010宗成交、涉1450.19億元，按年分別跌41%及47%。中原（工商舖）預計，有關商舖買賣成交宗數，料將為1999年後新低。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年整體工商舖市况，受制於加息及疫情影響，未能延續去年反彈趨勢，但隨着本港與內地通關有望，商業活動料轉趨頻繁，預計明年工商舖市况漸入佳境，有關成交將增加逾五成至逾6350宗，整體成交額料可達1050億元。

相關字詞﹕中原(工商舖) 裕泰興家族 羅守輝 大生生活超市 馬亞木家族

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